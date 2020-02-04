Fashion Consulting Group и тренд-бюро FashionSnoops представят тренд-зоны на выставке CPM

Fashion Consulting Group совместно с международным тренд-бюро FashionSnoops.com организуют 2 тренд-галереи в рамках выставки Collection Première Moscow (СРМ), которая пройдет с 24 по 27 февраля 2020 г. в Экспоцентре. Тренд-галерея сегмента “Одежда” будет представлена в пространстве «Фойе» стенд FY07, сегмента “Белье и одежда для дома” – павильон 2 зал 4 стенд 24B08.

Тренд-галерея FCG/FashionSnoops – это пространство, где будут представлены ключевые модные темы сезона FW 20/21, имеющие наибольший коммерческий потенциал в продажах на территории России через год. Модные темы будут представлены на манекенах, как законченный образ, посетители выставки смогут наглядно увидеть цветовую гамму и сочетания цветов в представленных трендах, а также нюансы кроя и общий стиль.

Модные тренды будут проиллюстрированы fashion экспонатами брендов-участников разделов “Бельё и одежда для дома”, а также “Одежда”. Посетителям тренд-галерей, предоставится уникальная возможность увидеть forecasting отчеты FASHIONSNOOPS, распространяемые по платной подписке в режиме нон-стоп по составляющим модного тренда: must-have модели, цветовые решения, актуальные принты и узоры, материалы.

26-го февраля в 14.00 в пространстве «Фойе» стенд FY07 в зоне тренд-галереи “Одежда” пройдет тренд-экскурсия, в ходе которой посетители смогут услышать, какие модные темы будут востребованы в России и странах СНГ, а также получить иллюстрированные презентации с модными темами сезона FW 20/21 для сегментов “Одежда”, “Бельё и одежда для дома”. Для посещения тренд-экскурсии необходимо подойти в указанное время в зону галереи в «Фойе» стенд FY07.

Галина Кравченко, директор департамента "Ассортимент" Fashion Consulting Group, руководитель направления тренд-аналитики FCG/FashionSnoops описывает модные темы для сегмента “Женской одежды”, которые будут представлены в тренд-зонах выставки Collection Première Moscow (СРМ).

PASTOE

Модная тема «Pastoe», вдохновлена голландским модерном середины века и показывает новый взгляд на лаконичные формы и конструкции одежды в эстетичных цветах. Тренд проявляет себя через функциональность и простоту геометрических форм конструкций, влияние терракотового цвета и оттенков керамической посуды. Тема «Pastoe» имеет значение не только для сегмента одежды, но и декора интерьеров.

GATTACA

Модная тема Gattaca предлагает в сезоне FW 20/21 рассмотреть футуризм под новым углом. В этой теме отражено стремление человечества найти новую живую планету и развивать космическое пространство, за счет новых технологий SCI-FI. Но при этом тема пропитана ностальгией по прошлому, о чем и говорит само происхождение названия модной темы по мотивам одноименного фильма “Гаттака”, 1997 г.

CURIO PARLOR

Модная тема Curio Parlour своей атмосферой будто бы приглашает нас в будуар обставленный редкой антикварной мебелью с интерьерами в цветах леденцов и пирожных макаронс. Эта тема буквально пропитана милыми грезами и богемными джазовыми вечеринками в стиле Великого Гэтсби.