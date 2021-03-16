Fashion Day от детского модельного агентства TOP SECRET kids. 4 марта. Дом Моды Славы Зайцева.

У российской моды есть своё лицо: молодые дизайнеры и бренды делают ставку на персонализацию коллекций и мечтают о мировых подиумах.

4 марта в легендарном Доме Моды Славы Зайцева состоялся FASHION DAY, приуроченный к весеннему празднику. Организатором события выступило модельное агентство TOP SECRET kids под руководством Дарьи Саватеевой (Черныш), режиссёра-постановщика модных шоу международного уровня.

Мероприятие состоялось в очном формате с соблюдением всех мер безопасности, рекомендованных Роспотребнадзором. Событие прошло при информационной поддержке СМИ: телеканалов Fashion TV, «Уникум», глянцевого издания Оксаны Федоровой – MODA Topical, профильных интернет-ресурсов. Дефиле моделей TOP SECRET kids высоко оценила эксперт модной индустрии Екатерина Пантелеева, директор агентства Z'S Models, а также Марина Щербакова – руководитель Школы дизайна одеждыи моды «Практика».

На историческом подиуме страны модели от 4 до 16 лет продемонстрировали 150 образов 15 коллекцийодежды для детей, подростков и молодёжи сезона «Весна-лето 2021»отечественных дизайнеров и брендов.

Нарядные платья и комплекты для девочек от брендов Mimpi, Smena, Irmikids и выпускниц Школы дизайна «Практика» Елены Тихомировой и Елены Мелякиной, коллекции праздничной одежды для торжественных случаев от Lerede представил младший состав агентства (дети от 4 до 10 лет). А бренд Mattiozzi (дизайнер Жанна Маттиоцци) предлагает стильные Family луки.

Видение трендов для молодёжи дизайнеров Аллы Радченко, Ирины Нахамияевой, Екатерины Скороспеловой (Школа дизайна одежды «Практика»), а также Милены Хоршикян, Юлии Калининой, Анны Васюткиной, Тимофея Неклюдова (Московский художественно-промышленный институт) продемонстрировали старшие модели TOP SECRET kids.

Демократичный вариант одежды популярного бренда IRMI (дизайнер Ирина Милованова) для стильных и практичных подростков на подиуме представили тинейджеры агентства.

Несмотря на то, что понятие «российская мода» понятие сложное и размытое, есть тенденция к уникальности, особенно среди молодёжи, которая стремится выразить себя и посредством одежды. По словам режиссера-постановщика FASHION DAY, основателя и руководителя агентства Дарьи Саватеевой (Черныш), для российских дизайнеров и моделей выход на подиум легендарного Дома моды Славы Зайцева – это большая честь. «Такие события модной индустрии – яркое доказательство того, что в России есть креативные модельеры и концептуальные бренды для детей и молодёжи, которые помогут выделиться из толпы, найти свой индивидуальный стиль. Возможность выбора — это важно. Радует, что в нашей стране такая талантливая молодежь, благодаря которой в будущем российские дизайнеры станут диктовать моду, задавать тренды на мировых подиумах.И, наконец, стало модно носить одежду российских дизайнеров и брендов».

СПРАВОЧНО

Top Secret kids–рейтинговое ведущее модельное агентство и школа для детей и молодежи основано в 2007 году Дарьей Саватеевой (Черныш), режиссером-постановщиком, экспертом модной индустрии с профильным образованием (Академия музыки, театра и изобразительных искусств и Школа-студия Театра моды Славы Зайцева). Модели агентства востребованы для значимых проектов и Недель моды Москвы: Mercedes-Benz Fashion Week, Estet Fashion Week, а также CJF Детский подиум.

Контактная информация: +7 (499) 322-21-09, электронная почта: ask@tskids.ru