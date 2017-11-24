Fashion Day в «Кенгуру»

Уютный радушный прием и согревающая атмосфера – вот, что ждало гостей салона «Кенгуру» на Рублевском шоссе, 40, которые 23 ноября собрались на презентации новых коллекций весна-лето 2018 Chloe и Little Marc Jacobs, организованной совместно с шоу-румом TOTALLOOK - эксклюзивного официального дистрибьютора и поставщика в России европейских марок детской премиум одежды.

Коллекция весна-лето 2018 Chloe ориентирована на девочек с рождения и до 14 лет и является почти полным повторением взрослой. Коллекция выполнена в нейтральных оттенках и сочетает в себе свободные силуэты, полупрозрачные ткани, кружево и цветочные принты.

Коллекция весна-лето 2018 Little Marc Jacobs для мальчиков и девочек от 1 месяца до 14 лет очень дерзкая, сочетает в себе, как стиль панк, так и шик, и изящество. Девочки в следующем сезоне будут носить озорные принты, неоновые краски, выразительный декор в виде пайеток и глиттера. У мальчиков же яркие акценты на базовых вещах, нашивки, значки и отчетливо выраженный мятежный дух в каждой вещи. Little Marc Jacobs в сезоне весна-лето 2018 - яркая, красочная коллекция, с большим количеством Mini Me моделей.

Также взору гостей была представлена текущая коллекция Chloe – осень-зима 2017 - сочетание изысканности со стильными и удобными силуэтами. Ткань джерси, взятая за основу коллекции, используется как в пальто, так и в платьях серого, синего и кремового оттенков. Сегодняшние маленькие модницы с гордостью примеряют на себя уменьшенные копии маминых нарядов, еще раз доказывая, что быть женственной и красивой можно в любом, даже самом юном возрасте.

«Кенгуру» - это не только стильный шоппинг от лучших мировых брендов, но и новые открытия, знакомства с модными тенденциями, потрясающие эмоции и яркие впечатления.

Первыми оценить коллекции пришли: Маша Кожевникова с сыном Максимом, Анжелика, Алиса и Амели Ревва, Ирина Муромцева, Ирина Гринева с дочкой Василисой, Елена Борщева, Мария Бутырская с дочкой Александрой, Ольга Зайцева, Елена Дудина с дочкой Миленой.

Фото - Dima Babushkin