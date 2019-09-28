Fashion-девичник в новом московском бутике

27 сентября состоялось официальное открытие флагманского бутика итальянского бренда Cromia в ТРЦ «Европейский». Оригинальный лаконичный дизайн, актуальность, комфорт, безупречное качество кожи и фурнитуры, ограниченные тиражи – всё это бренд Cromia, который уже много лет является желанным для любой европейской модницы.

Московский бутик в ТРЦ «Европейский» представляет коллекцию осень-зима 19/20 – самые модные и стильные модели для создания идеального образа. На открытии бутика присутствовал генеральный директор компании – Серджио Шиаманна (Sergio Sciamanna), сын создателя бренда Джермано Шиаманна (Germano Sciamanna). В 1963 году Джермано организовал небольшое предприятие, которое выпускало небольшие партии кожаных аксессуаров для национального рынка. Но очень скоро сумки Cromia покорили сердца не только итальянских женщин, но и известных кутюрье. А потом вышли на мировой рынок, чтобы прочно занять там лидирующие позиции.

Открытие бутика посетили звёзды телевидения, кино, шоу-бизнеса: Екатерина Стриженова, Лера Кудрявцева, Анна Цуканова-Котт, Маша Цигаль, Катя Лель, Анастасия Макеева, Светлана Зейналова, Анастасия Трегубова, Марина Ермошкина и другие.

Модели Cromia гостям презентовала стилист и эксперт в мире моды Лина Дембикова– она не только представила всем бренд и актуальные тренды наступающего сезона, но и помогла светским девушкам подобрать сумки, клатчи и портмоне. В стилизованной фотозоне, оформленной красными розами и поистине королевским троном, каждая гостья бутика могла устроить интересную фотосессию.

Партнерами мероприятия выступили: курортный отель «Radisson Завидово», японский бренд профессиональной косметики для волос DemiProfessional, туристическая компания RoyаlTravel, центр омоложения «Естественно», кофейные зерна в шоколаде GLADIOот компании «Академия Спорта Кости Цзю». Информационная поддержка - журнал VMODE magazine.