Fashion Factory School: стоит ли учиться

Стать дизайнером и основать свою марку – мечтает каждая девочка, которая рисует платья и одевает кукол. Стать дизайнером и основать свою марку – мечтает каждая девушка, которая пошла учиться «денежной» профессии, а теперь сидит в офисе за годовыми отчетами пять дней в неделю. Стать дизайнером и основать свою марку – мечтает каждая молодая мама пока сидит в декрете и не может найти «те самые, идеальные» костюмчики для ребенка.

Можно думать, что шанс упущен, а можно пойти учиться, но не в интитуте 5 лет, а, например, на курсы Fashion Factory School. Посмотрим, как проходит обучение, и дадим наш независимый отзыв.

Курсы Fashion Factory рассчитаны как на профессионалов, так и новичков

Судя по отзывам слушателей, на курсы записываются как те, кто уже имеют опыт в построение бренда, так и новички, которые только планируют запускать свой проект. Довольно много курсов объясняют, как открыть свое дело в разных областях – от марки одежды до бренда украшений. Конечно, есть курсы, которые решают узкие вопросы – например, сотрудничество с производством, налаживание оптовых продаж, выстраивания SMM-стратегий.

По отзывам слушателей, наличие художественного образования не обязательно

Так повелось, что советская, а затем и российская система обучения дизайнеров делает сильный акцент на умение рисовать. Меж тем, как на Западе это второстепенный навык для дизайнера. Главная задача эскиза – транслировать идею дизайнера остальным членам команды, конструктору, технологу. Но можно это сделать любым доступным способом – сделать коллаж, показать фотографию, в конце концов, найти аналогичную вещь и на ее примере объяснить, что нужно сделать. Кроме того, в Fashion Factory есть отдельные курсы, посвященные fashion-иллюстрации и созданию коллекций, а во флагманский курс Fashion Impulse включены несколько занятий по теме

Учиться можно не только офлайн, но и онлайн

В Fashion Factory можно заниматься в классах, а можно дистанционно. Онлайн-образование практикуется с первых лет существования школы, поэтому уровень и качество трансляций достаточно высокий. С преподавателями и другими слушателями курсов можно общаться в чатах, тамже задавать вопросы лекторам и администраторам, показывать результаты работ.

Ориентировочное время обучения – месяц

Преимущество школы – это то, что лекции читают действующие специалисты. Практически у всех у них есть опыт работы не только в крупных международных компаниях, но и в малом бизнесе. За месяц тут дают максимально практические знания, необходимые для запуска своего проекта. Есть флагманский курс Fashion Impulse, на котором комплексно проходят все стадии развития бренда, курс длится три месяца. Теперь появился годовой курс Fashion Practice, на котором и читают лекции, и в режиме реального времени контролируют деятельность слушателей.

Преимущество Fashion Factory – программы курсов, максимально ориентирована на погружение в модную индустрию

Главная проблема других школ со схожей тематикой в том, что они зачастую просто описывают устройство профессии или модной индустрии, в целом, но не объясняют, как в нее встроиться и какие реальные шаги стоит предпринять. В Fashion Factory дают максимально конкретную информацию, вплоть до того, у каких поставщиков можно закупать материалы и как конкретно лучше написать байеру, чтобы он закупил коллекцию.

В целом, школа Fashion Factory вызывает доверие. Это видно и по отзывам на страницах на сайта, и по активности подписчиков в соцсетях, и по публикациям в журналах.