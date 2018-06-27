Fashion-иллюстрация с iPad Pro

Алена Радыгина (@alyray_) – дизайнер и иллюстратор, имеющий три образования в сфере дизайна одежды. За время своей профессиональной деятельности Алена успела получить гранд на участие в Свадебной Неделе Моды в Москве, стала призером международных конкурсов молодых дизайнеров одежды и прошла стажировку в Доме Моды Валентина Юдашкина. Выпускники курсов Алены поступают в лучшие мировые школы моды, создают собственные бренды одежды, становятся иллюстраторами и работают с модными марками.

На своем мастер-классе Алена поделится историей своего становления, как иллюстратора, возможностями и принципами работы в данной сфере. Также подскажет, какие этапы необходимо пройти в профессии «Иллюстратор», чтобы добиться успеха, расскажет об инструментах, необходимых для работы, и продемонстрирует их возможности. А еще покажет процесс создания fashion иллюстрации в приложении Procreate на iPad Pro.

Не упустите свою возможность начать развивать свои навыки уже сегодня вместе с Академией re:Store! И тогда, совсем скоро именно вы будете делиться своим опытом и историей успеха.

Программа лекции:

1. История развития иллюстратора.

2. Принципы создания иллюстрации в приложении Procreate.

3. Практика. Работа в приложении, создание иллюстрации.

Дата и время проведения лекции: 6 июля 2018 года, 19:00.

Вход свободный для всех желающих, 12+.

Место: ул. Тверская, 27 (лекционная аудитория магазина re:Store, 2 этаж).

ВНИМАНИЕ! РЕГИСТРАЦИЯ!

Для посещения лекции необходимо пройти регистрацию на сайте re:Store, перейдя по ссылке: https://www.re-store.ru/academy