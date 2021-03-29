Fashion Интенсив ERD

7 апреля в пространстве ERD пройдет Fashion Intensive. Насыщенное событие для профессионалов индустрии будет разделено на четыре основных блока, включит в себя два круглых стола и две презентации.
Программа fashion-интенсива:
С 11:30 до 13:00
1. Новый уровень индустрии моды — Группировка ERD
• СоюзЛегПром (Андрей Разбродин)
• Шоурум ERD (Роман Ефремов)
• Конструкторское бюро Dellur (Натали Деллюр)
• Швейное производство VLT Group (Иван Ванин)
• Производство печати Hot Print (Иван Лунёв)
• Дизайнеры Алёна Шкарупа (Alena Depechemode), Александр Горбинский (Magnetic Wear)
• Фотографы AN Studio (Мария Давыденко)
С 13:15 до 15:00
2. Актуальные сервисы для профессионального развития дизайнеров
• Онлайн-магазин для байеров Via Del Buyer (Елена Бугранова)
• Ресурсный центр fashion-индустрии и fashion-ритейла Fashion Hub Russia (Георгий Ростовщиков)
• Агентство контент-маркетинга и креативных коммуникаций Itealist Group (Никита Шаповалов)
• Social-media «Календарь Модных Событий» (Кристина Дягилева и Дарья Суханова )
• Журнал модной индустрии b2b-формата Модный Magazine (Денис Фомин)
• Коммуникационная платформа Модная сеть | fashion net (Антон Алфер)
С 15:30 до 17:00
3. Презентация St. Petersburg Fashion Week | SPbFW
• Public Talk c директором Fashion Syndicate St. Petersburg и St. Petersburg Fashion Week Константином Лукиным
«Особенности создания коллекций и продвижения для дизайнеров в новой реальности 2020/21»
С 17:30 до 19:00
4. Презентация международной online-премии Art Erotic Challenge
• Красочная презентация проекта
• Как принять участие
• Шоу-программа
Участие в мероприятии бесплатное! Необходима предварительная регистрация на сайте ERD: showroomerd.com
Место проведения: Showroom ERD
Москва, Малая Семеновская 3А, стр. 1 (400 метров от станции метро Электрозаводская)
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