Fashion Интенсив ERD

7 апреля в пространстве ERD пройдет Fashion Intensive. Насыщенное событие для профессионалов индустрии будет разделено на четыре основных блока, включит в себя два круглых стола и две презентации.

Программа fashion-интенсива:

С 11:30 до 13:00

1. Новый уровень индустрии моды — Группировка ERD

• СоюзЛегПром (Андрей Разбродин)

• Шоурум ERD (Роман Ефремов)

• Конструкторское бюро Dellur (Натали Деллюр)

• Швейное производство VLT Group (Иван Ванин)

• Производство печати Hot Print (Иван Лунёв)

• Дизайнеры Алёна Шкарупа (Alena Depechemode), Александр Горбинский (Magnetic Wear)

• Фотографы AN Studio (Мария Давыденко)



С 13:15 до 15:00



2. Актуальные сервисы для профессионального развития дизайнеров

• Онлайн-магазин для байеров Via Del Buyer (Елена Бугранова)

• Ресурсный центр fashion-индустрии и fashion-ритейла Fashion Hub Russia (Георгий Ростовщиков)

• Агентство контент-маркетинга и креативных коммуникаций Itealist Group (Никита Шаповалов)

• Social-media «Календарь Модных Событий» (Кристина Дягилева и Дарья Суханова )

• Журнал модной индустрии b2b-формата Модный Magazine (Денис Фомин)

• Коммуникационная платформа Модная сеть | fashion net (Антон Алфер)



С 15:30 до 17:00



3. Презентация St. Petersburg Fashion Week | SPbFW

• Public Talk c директором Fashion Syndicate St. Petersburg и St. Petersburg Fashion Week Константином Лукиным

«Особенности создания коллекций и продвижения для дизайнеров в новой реальности 2020/21»



С 17:30 до 19:00



4. Презентация международной online-премии Art Erotic Challenge

• Красочная презентация проекта

• Как принять участие

• Шоу-программа



Участие в мероприятии бесплатное! Необходима предварительная регистрация на сайте ERD: showroomerd.com

Место проведения: Showroom ERD

Москва, Малая Семеновская 3А, стр. 1 (400 метров от станции метро Электрозаводская)