Fashion-скетчинг с помощью iPad Pro

С развитием современных технологий реализовать себя творчески стало намного проще и доступнее. iPad Pro стал универсальным гаджетом, который с легкостью может перевоплотиться в белый лист бумаги для создания изобразительных шедевров.

Алена Радыгина (@alyray_), будучи дизайнером по образованию, выбрала путь fashion-иллюстратора, и сегодня она создает непревзойденные образы с помощью iPad Pro. Иллюстратор также записывает мастер-классы по fashion-скетчингу на трех языках, и уже успела посотрудничать с Louis Vuitton, Lancome и многими другими брендами.

На своем мастер-классе Алена рассказала участникам, откуда черпать вдохновение для создания новых рисунков и образов. По словам Алены, неотъемлемой частью работы иллюстратора являются эмоции, которые художник вкладывает в создание рисунка. Линии и эффекты, применяемые иллюстратором, отражают характер и придают скетчу особый стиль.

Основное время лекции заняла практическая часть, на которой Алена наглядно продемонстрировала свои профессиональные навыки, и вместе с участниками изобразила модель в роскошном платье-футляре. Мастер-класс прошел в духе оживленной беседы, многие из участников вместе со спикером создали свои рисунки и дизайнерские образы.

В работе Алена использует приложение Procreate, которое отличается высоким набором инструментов и возможностей для иллюстраторов. Алена продемонстрировала основные этапы создания рисунка, среди которых выделила:

Создание наброска и каркаса модели. Осуществление заливки. Создание теневого слоя для придания фигуре объема. Чертежный слой, в который входит набросок для будущего наряда. Работа над дизайном платья и конструирование.

Стоит отметить, что каждый этап работы следует начинать на новом слое, чтобы при необходимости было легко внести правки в рисунок.

Алена подчеркнула особое преимущество работы с помощью iPad Pro – это способность с легкостью убирать лишние штрихи, а также быстро исправить какой-либо недочет в работе. С помощью системы слоев можно осуществить сразу несколько цветовых решений, а также образов. Различная сила нажатий на стилус придаст картинке естественность.

Алена посоветовала участникам лекции развивать свое креативное мышление, не сомневаться в себе, а также не зацикливаться на одном инструменте, а пробовать в работе и другой материал.

Все, кто не смог прийти на лекцию, смогут просмотреть ее в Youtube на канале Академия re:Store. В группе Академии ВКонтакте https://vk.com/reacademy можно посмотреть фотоотчет со встречи. А с расписанием следующих лекций можно познакомиться и зарегистрироваться на сайте re:Store, перейдя по ссылке http://www.re-store.ru/academy.