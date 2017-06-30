27 июня на летней площадке Royal Bar состоялось вручение ежегодной премии телеканала Fashion TV Russia “Fashion Summer Awards 2017”. Знаковое мероприятие, конечно, не могли пропустить звездные гости и яркие представители столичного бомонда: Филипп Киркоров, Алла Духова, Екатерина Варнава, Анастасия Задорина, Ирина Дубцова, Леонид Руденко, Алекс Малиновский, Arsenium, Игорь Чапурин, Эдгар Шабанов, Игорь Гуляев, Александр Румянцев, Ольга Бузова, S-Brothers-S, Константин Андрикопулос, братья Сафроновы, Даниил Величко, Юлия Далакян, Шалахов Андрей, Сергей Дергунов, Сергей Комаров, Белла Потемкина, Мария Шошева, Кристина Орса Сергей Зверев и многие другие.

Официальные партнеры церемонии: Лучший курорт мира Forte Village на Сардинии, мобильное приложение Selfie Battle – первая игра с человеческим лицом. Партнеры церемонии: натуральный цейлонский чай Alokozay, жилой комплекс на Кутузовском проспекте Match Point.

Лауреатами стали:

“Лучший танцевальный коллектив” - балет “Тодес”, получила Художественный руководитель и главный балетмейстер балета Алла Духова;

“Рекорд года” - шоу "Я" - Филипп Киркоров;

“Самый стильный альбом” –“Разве ты любил” Ани Лорак;

“Лучший Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки в России” по версии телеканала Fashion TV – конкурс “Новая Волна”, получил генеральный директор конкурса Александр Румянцев;

“Самый стильный певец” - Артур Пирожков;

“Юное дарование Fashion TV 2017” - Александрия Лаптева;

“Лучший дизайнер украшений” – бренд “Time Deluxe” Татьяна Мельник;

“Художник года” - Анастасия Щипанова;

“Модель года” - Лера Кондра;

“Дуэт года” - Ирина Дубцова и Леонид Руденко;

“Fashion - актриса” - Аделина Шарипова;

“Мобильное приложение года” - “Selfie Battle”, получила Екатерина Варнава;

“Самая Модная Песня” – “Мало половин” Ольга Бузова;

“Стартап года” - L`Art Nouveau, получила Ирина Ледник;

“Лучший дизайнер” - Наталья Гарт;

“Best Fashion Hotel” - Sardegna Forte Village, получила директор по PR и co-marketing Forte Village в России Нина Акимова;

“Мисс Fashion TV” - Юлия Полищук;

“Звездный Салон” - Салон Красоты “ARTHAIR”, получила Ирина Кайли;

“Лучшая коллекция” – дизайнер Игорь Гуляев;

“Лицо с обложки” - Анастасия Беличенко;

“Лучший DJ проект” – “S-BROTHER-S”;

“New Face” - Мария Павлова;

“Лучшее Ателье Вечерних Образов| - “Prívat Club Atelier”, получила Ольга Ходаковская;

“Фотограф Года” - Даниил Величко;

“Лучшая летняя площадка” – ресторан “Royal Bar”, генеральный директор Юлия Тихомирова

“Best Style & Shopping Services in Europe” - Image Room Oleg Tarnopolskiy Олег Тарнопольский;

“Fashion – мама” - Милана Королева;

“Креативное PR-агентство года” - FPRBURO, получил Дмитрий Чограши;

“Друг Fashion TV” - Сергей Зверев;

“Лучший бутик” - “Boutique №7” Армида Дургарян;

“It Girl” - Саша Ушакова.

Ведущими церемонии стали: Лана Турок и Слава Никитин, Катя Гусева и Сергей Сафронов.

Церемонию поддержали своими выступлениями: Балет Тодес, Анни Лорак, Артур Пирожков, Александрия Лаптева, Ирина Дубцова и Леонид Руденко, Алекс Малиновский, Ева Анри и Alar & Mark Project, Кравц, Arsenium, Сергей Зверев, Алиса Данелия.

Благодарим своих партнеров и друзей: Crocus Fitness, косметический бренд Clarins, премиальные соки и нектары "Pago", энергетический напиток Effect, Щвейцарское мороженое и сорбеты "Mövenpick", французская пекарня - кондитерская "Барави-Т", бренд T-Skirt, медицинский центр Alliance Francaise, радиостанция Megapolis 89.5 FM, ресторан Royal Bar, ProProduction, Vklybe.TV, Vengo flowers, nightparty.ru

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