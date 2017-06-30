27 июня на летней площадке Royal Bar состоялось вручение ежегодной премии телеканала Fashion TV Russia “Fashion Summer Awards 2017”. Знаковое мероприятие, конечно, не могли пропустить звездные гости и яркие представители столичного бомонда: Филипп Киркоров, Алла Духова, Екатерина Варнава, Анастасия Задорина, Ирина Дубцова, Леонид Руденко, Алекс Малиновский, Arsenium, Игорь Чапурин, Эдгар Шабанов, Игорь Гуляев, Александр Румянцев, Ольга Бузова, S-Brothers-S, Константин Андрикопулос, братья Сафроновы, Даниил Величко, Юлия Далакян, Шалахов Андрей, Сергей Дергунов, Сергей Комаров, Белла Потемкина, Мария Шошева, Кристина Орса Сергей Зверев и многие другие.
Официальные партнеры церемонии: Лучший курорт мира Forte Village на Сардинии, мобильное приложение Selfie Battle – первая игра с человеческим лицом. Партнеры церемонии: натуральный цейлонский чай Alokozay, жилой комплекс на Кутузовском проспекте Match Point.
Лауреатами стали:
- “Лучший танцевальный коллектив” - балет “Тодес”, получила Художественный руководитель и главный балетмейстер балета Алла Духова;
- “Рекорд года” - шоу "Я" - Филипп Киркоров;
- “Самый стильный альбом” –“Разве ты любил” Ани Лорак;
- “Лучший Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки в России” по версии телеканала Fashion TV – конкурс “Новая Волна”, получил генеральный директор конкурса Александр Румянцев;
- “Самый стильный певец” - Артур Пирожков;
- “Юное дарование Fashion TV 2017” - Александрия Лаптева;
- “Лучший дизайнер украшений” – бренд “Time Deluxe” Татьяна Мельник;
- “Художник года” - Анастасия Щипанова;
- “Модель года” - Лера Кондра;
- “Дуэт года” - Ирина Дубцова и Леонид Руденко;
- “Fashion - актриса” - Аделина Шарипова;
- “Мобильное приложение года” - “Selfie Battle”, получила Екатерина Варнава;
- “Самая Модная Песня” – “Мало половин” Ольга Бузова;
- “Стартап года” - L`Art Nouveau, получила Ирина Ледник;
- “Лучший дизайнер” - Наталья Гарт;
- “Best Fashion Hotel” - Sardegna Forte Village, получила директор по PR и co-marketing Forte Village в России Нина Акимова;
- “Мисс Fashion TV” - Юлия Полищук;
- “Звездный Салон” - Салон Красоты “ARTHAIR”, получила Ирина Кайли;
- “Лучшая коллекция” – дизайнер Игорь Гуляев;
- “Лицо с обложки” - Анастасия Беличенко;
- “Лучший DJ проект” – “S-BROTHER-S”;
- “New Face” - Мария Павлова;
- “Лучшее Ателье Вечерних Образов| - “Prívat Club Atelier”, получила Ольга Ходаковская;
- “Фотограф Года” - Даниил Величко;
- “Лучшая летняя площадка” – ресторан “Royal Bar”, генеральный директор Юлия Тихомирова
- “Best Style & Shopping Services in Europe” - Image Room Oleg Tarnopolskiy Олег Тарнопольский;
- “Fashion – мама” - Милана Королева;
- “Креативное PR-агентство года” - FPRBURO, получил Дмитрий Чограши;
- “Друг Fashion TV” - Сергей Зверев;
- “Лучший бутик” - “Boutique №7” Армида Дургарян;
- “It Girl” - Саша Ушакова.
Ведущими церемонии стали: Лана Турок и Слава Никитин, Катя Гусева и Сергей Сафронов.
Церемонию поддержали своими выступлениями: Балет Тодес, Анни Лорак, Артур Пирожков, Александрия Лаптева, Ирина Дубцова и Леонид Руденко, Алекс Малиновский, Ева Анри и Alar & Mark Project, Кравц, Arsenium, Сергей Зверев, Алиса Данелия.
Благодарим своих партнеров и друзей: Crocus Fitness, косметический бренд Clarins, премиальные соки и нектары "Pago", энергетический напиток Effect, Щвейцарское мороженое и сорбеты "Mövenpick", французская пекарня - кондитерская "Барави-Т", бренд T-Skirt, медицинский центр Alliance Francaise, радиостанция Megapolis 89.5 FM, ресторан Royal Bar, ProProduction, Vklybe.TV, Vengo flowers, nightparty.ru
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