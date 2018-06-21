25 июня 2018 года в Доме Моды Вячеслава Зайцева впервые состоится показ детских коллекций известных российских дизайнеров в новом формате– Fashion Summer от Top Secret Kids

Закрытие модного сезона от ведущего модельного агентства Москвы состоится на исторической сцене Дома Моды Вячеслава Зайцева. Выбор места для проведения мероприятия неслучаен: здесь с 1982 творит легендарный кутюрье, почётный гражданин Парижа и основатель Театра моды. Именно Вячеслав Зайцев первым в России заявил о том, что модный показ — это не только демонстрация одежды, но ещё и шоу.

Выпускница Школы-студии театра моды, режиссер-постановщик и директор агентства Top Secret Kids Дарья Черныш разделяет позицию своего учителя и считает, что модный показ – это настоящее искусство, в котором важны все составляющие: сценарий, декорации, коллекции и, конечно, уровень подготовки моделей. Всё это относится и к демонстрации одежды для детей и подростков.

Fashion Summer от Top Secret kids – мероприятие, направленное на привлечение внимания к миру моды и эстетике fashion-искусства, а также знакомство с новейшими трендами и веяниями в сегменте детской одежды и аксессуаров. Профессиональные модели, в том числе внучка мэтра российской моды Анастасия Зайцева, и дебютанты, прошедшие интенсивный курс обучения, продемонстрируют летние коллекции Екатерины Забегиной, Ольги Лященко (бренд Piccino Bellino), Людмилы Хазовой (бренд Bolero), Анжелики Насоновой (бренд EvelinKids), Anj Kids.

Дарья Черныш уверена в необходимости серьёзного профессионального подхода к организации детских показов: «Детская мода в последнее время стала объектом пристального внимания со стороны ведущих дизайнеров и мировых крупнейших Домов Моды. Практически все известные бренды стали предлагать линейки одежды для малышей и подростков до 12 лет. Соответственно, требуется новый формат для детских показов, он должен быть максимально приближен к стандарту качества и уровню национальных недель моды».

Проект реализуется при информационной поддержке ведущих профильных СМИ: международный телеканал WORLD FASHION CHANNEL, журнал MODA TOPICAL, интернет-портал Intermoda.ru

СПРАВКА

Агентство TOP SECRET kids основано в 2008 году выпускницей Школы-студии театра мод Вячеслава Зайцева, режиссером-постановщиком fashion показов международного уровня Дарьей Черныш. На сегодняшний день TOP SECRET kids является ведущим модельным агентством и школой моделей Москвы для детей от 4 до 16 лет. Занятия проводятся по собственной системе обучения, апробированной в течение 10 лет. Основные дисциплины: дефиле, фотопозирование, актерское мастерство, хореография.

Ученики школы принимают участие в Международных неделях моды, имиджевых и рекламных съемках для журналов и каталогов, а также приглашаются в телевизионные проекты.

TOP SECRET kids – официальный партнер знаковых событий в сфере моды: Mercedes-Benz Fashion Week Russia, CJF-Детский подиум, Estet Fashion Week. В портфолио агентства проекты для ведущих российских и зарубежных брендов: «Детский Мир», Disney, Choupette, Kenzo, Chadolini, Baon, Modis и др.

Агентство сотрудничает с ведущими изданиями в сфере модной индустрии: Profashion, TOPMODEL, Voguekids, «Лиза. Мой ребенок», «Цветы World», «Счастливые родители».

Контактная информация: +7 (499) 322-21-09

ask@tskids.ru

Официальный сайт: https://topsecretkids.ru/