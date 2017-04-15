Fashion Tech Week впервые пройдет в России на площадке ТРЦ «АФИМОЛЛ Сити»

На три дня площадка крупнейшего торгово-развлекательного комплекса в центре Москвы, «АФИМОЛЛ Сити», превратится в единую инновационную нетворкинг-платформу, где встретятся дизайнеры и маркетологи, блогеры и журналисты, стартаперы и лучшие практики fashion-бизнеса, чтобы обменяться идеями и опытом и обсудить главные тенденции принципиально новой для российского рынка индустрии Fashion Tech.

В первый день пройдет отраслевой форум «Современные тренды в fashion-tech индустрии». В ходе открытых дискуссий, креативных лекций и митапов эксперты рынка расскажут о моделировании в VR/AR, IoT, E-Commerce и fashion-retail, инновационных материалах в мире fashion, 3D моделировании и прототипировании, инновационных методах печати, наступившей эре Eco Fashion, а также о новых бизнес-моделях и методах продвижения в сфере fashion-retail.

Fashion Tech Week проходит в коллаборации с международным fashion-проектом FollowTheFabrika и в день торжественного открытия организаторы готовят зрелищное шоу: на глазах у публики пройдет шестой этап первого тура глобального конкурса, в рамках которого российские дизайнеры проведут показы своих коллекций, организованных командой проекта, а победителям достается главный приз - масштабирование своего бизнеса по всему миру и возможность попасть в первый в России fashion-акселератор. В числе участников будут дизайнеры Наталья Усцова (бренд Verushka) и Никита Окишев (бренд Nikita Okishev).

На протяжении трех дней мероприятия специально для гостей Fashion Tech Week будет проходить интерактивная выставка передовых fashion-tech проектов, где наглядно будут продемонстрированы текущие разработки успешных представителей индустрии. Посетители выставки смогут познакомиться с этими проектами и опробовать на себе fashion-продукты будущего. Также на территории площадки будет расположена выставка молодых российских дизайнеров одежды от HighHatMarket.

Участие в Fashion Tech Week бесплатное. Количество мест ограничено. Регистрация на официальном сайте мероприятия: www.fashiontechweek.ru

О ТРЦ «АФИМОЛЛ Сити»

«АФИМОЛЛ Сити» – крупнейший торгово-развлекательный комплекс в центре Москвы. Комплекс включает в себя 6 наземных этажей, а также 3 уровня подземной парковки. Торговые галереи вмещают около 400 магазинов, зона фуд-корта – около 50 ресторанов и кафе. Комплекс расположен в самом сердце делового района столицы – «Москва-Сити». Вход в торговые галереи осуществляется непосредственно из станций метро «Выставочная» и «Деловой центр».

Центр имеет уникальную архитектурную концепцию. Один из ее элементов – стеклянный купол общей площадью 10 000 м², который открывает посетителям центра панораму на окружающие комплекс небоскребы. А под куполом, в середине центрального атриума, посетителей торгово-развлекательного комплекса ждет еще одно удивительное зрелище – танцующий фонтан.

В развлекательной зоне ТРЦ находится мультиплекс «Формула Кино» и центр активного отдыха «Космик».

Являясь удобным местом отдыха и шопинга для всей семьи, «АФИМОЛЛ Сити» предлагает разнообразную программу развлечений и множество мест для проведения досуга: регулярно проводятся детские праздники, концерты, открыты развлекательные комплексы и кинотеатры. Покупательский трафик на сегодняшний день составляет около 85 тысяч человек в день. Для получения более подробной информации посетите сайт: www.afimall.ru.

Контактная информация для СМИ:

Светлана Увакина

ТРЦ «АФИМОЛЛ Сити»

Менеджер по внешним коммуникациям

Т.: +7 495 644 3255 (доб. 5014)

М.: +7 960 512 6969

E-mail: suvakina@afid.ru

Для аккредитации:

Мария Горкуш

pr@restaragency.com

Для участия в «FollowTheFabrika»:

Резникова Мария

mary.reznikova@restaragency.com

Для участия в маркете «HighHatMarket»

Ирина Флэш

irinaflashka@gmail.com