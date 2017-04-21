Российских специалистов fashion индустрии приглашают на «Fashion Tech Week»

21-23 апреля 2017 года в ТРЦ «АФИМОЛЛ Сити» впервые в России пройдет масштабное событие fashion индустрии – «Fashion Tech Week». Ранее данная инициатива реализовывалась в мировой столице моды – Париже. С этого года, благодаря объединению усилий компании «Faberlic», международного инновационного хаба «NUMA», и международного fashion-конкурса «FollowTheFabrika», зарекомендовавший себя формат станет доступен и для российской публики.

На три дня площадка крупнейшего торгово-развлекательного комплекса в центре Москвы, ТРЦ «АФИМОЛЛ Сити», превратится в единую инновационную нетворкинг-платформу, где встретятся дизайнеры и маркетологи, блогеры и журналисты, стартаперы и лучшие практики fashion-бизнеса, чтобы обменяться идеями и опытом и обсудить главные тенденции принципиально новой для российского рынка индустрии Fashion Tech.

В первый день пройдет отраслевой форум «Современные тренды в fashion-tech индустрии». В ходе открытых дискуссий, креативных лекций и митапов эксперты рынка расскажут о глобальных мировых трендах, которые влияют на моду, инновационных подходах в маркетинге, моделировании в VR/AR, IoT, E-Commerce и fashion-retail, инновационных материалах в мире fashion, 3D моделировании и прототипировании, инновационных методах печати, а также о новых бизнес-моделях и методах продвижения в сфере fashion-retail.

«Fashion Tech Week» проходит в коллаборации с международным fashion-проектом «FollowTheFabrika» и в день торжественного открытия организаторы готовят зрелищное шоу: на глазах у публики пройдет шестой этап первого тура глобального конкурса, в рамках которого российские дизайнеры проведут показы своих коллекций, организованных командой проекта, а победителям достается главный приз - масштабирование своего бизнеса по всему миру и возможность попасть в первый в России fashion-акселератор. В числе участников будут дизайнеры Наталья Усцова (бренд «Verushka») и Никита Окишев (бренд «Nikita Okishev»).

На протяжении трех дней мероприятия специально для гостей «Fashion Tech Week» будет проходить интерактивная выставка передовых fashion-tech проектов, где наглядно будут продемонстрированы текущие разработки успешных представителей индустрии. Посетители выставки смогут познакомиться с этими проектами и опробовать на себе fashion-продукты будущего. Также на территории площадки будет расположена выставка молодых российских дизайнеров одежды от «HighHatMarket».

Участие в «Fashion Tech Week» бесплатное. Количество мест ограничено.

Регистрация на официальном сайте мероприятия: www.fashiontechweek.ru

Контактная информация:

Для аккредитации: Мария Горкуш, pr@restaragency.com

Для участия в «FollowTheFabrika»: Резникова Мария, mary.reznikova@restaragency.com

Для участия в маркете «HighHatMarket»: Ирина Флэш irinaflashka@gmail.com

ТРЦ «АФИМОЛЛ Сити» Светлана Увакина

Менеджер по внешним коммуникациям

E-mail: suvakina@afid.ru