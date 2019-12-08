Фаст-фуд и фаст-фэшн: McDonald's представил коллекцию одежды

Всемирно известная сеть ресторанов быстрого питания McDonald's представила забавную коллекцию одежды и аксессуаров с узнаваемыми логотипами бренда: уютный рождественский свитер, сумочка-бигмак, носки или футболка с хрустящей картошкой фри и зонтик или ёлочный шар, усыпанный, как булочка, зернышками кунжута - на официальном сайте интернет-магазина можно выбрать что угодно!
Аппетитный фаст-фэшн образ создается так же быстро, как заказ любимого бургера!
Автор: Диана Мицкевич
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