Федор Смолов стал лицом бренда Gillette в России

Gillette, мировой лидер в области бритья и ухода за мужской кожей, объявил о том, что футболист Федор Смолов стал новым лицом бренда в России. Сотрудничество знаменитого спортсмена и Gillette стало продолжением серии успешных партнерств бренда по всему миру, подчеркивающих приверженность ключевым спортивным ценностям – стальной характер и непоколебимая воля к победе.

Стремление Gillette к бескомпромиссному лидерству – основа партнерства бренда с самыми яркими представителями мирового и российского спорта. Gillette сотрудничает с такими звездами мирового футбола, как Томас Мюллер (Германия), Антуан Гризман (Франция) и Неймар (Бразилия), а также с испанским футбольным клубом «Барселона». Послом Gillette в России становится Федор Смолов, один из самых ярких и результативных игроков сборной страны. Стремление всегда и во всем достигать максимального результата – одна из отличительных черт характера звезды российского футбола, вот почему решение о сотрудничестве стало естественным шагом для Gillette.

Федор полностью разделяет философию Gillette: каждый день для мужчины – это новая возможность: «Путь футболиста, да и любого профессионального спортсмена – это препятствия и преграды, и тут главный вопрос – кто кого положит на лопатки. Я благодарен жизни за все уроки: за то, что в меня не верили, за насмешки, за неудачные матчи – они помогли мне стать сильнее. Я уверен, любой человек, который хочет чего-то добиться, должен быть готов к новым вызовам каждый день».

Кампания с участием Фёдора станет частью глобальной истории Gillette о настоящих мужчинах, для которых нет ничего невозможного, каждый день для них – новый вызов. В рамках партнерства Федор станет героем рекламных роликов на ТВ, а также появится на рекламных материалах в магазинах.

«На пути к самосовершенствованию всегда встречаются ошибки, неудачи и поражения. Но лучшие из лучших никогда не позволят им сломить себя. Для них каждая ошибка – научиться новому, стать лучше. Мы хотим подчеркнуть ту роль, которую играет для мужчин точность на пути к победе — как на футбольном поле, так и в жизни, и Федор для этой цели отлично подходит. Он является одним из лучших футболистов России и стремится к предельной точности во время игры: его результаты тому прямое доказательство», - комментирует старт партнерства Татьяна Шабалина, бренд-менеджер Gillette в Восточной Европе.

На протяжении 110 лет бренд Gillette постоянно совершенствует свою продукцию, предлагая самые инновационные решения в области мужского бритья и ухода за кожей лица и продолжая год за годом оставаться лидером в исследованиях и технологических инновациях. Каждое утро Gillette предоставляет мужчинам во всем мире лучшие средства для того, чтобы начать каждый день с новой возможности, сбрив с себя вчерашнюю щетину. Это символизирует новый день – новую возможность для «перезагрузки», которая позволяет мужчинам ощутить себя увереннее и быть готовым к новому дню, идти к своей цели, к чему бы он ни стремился.

Футбол – одно из самых популярных спортивных состязаний на планете, а ликование или слезы миллионов людей на трибунах и у телеэкранов по всему миру зависят от игроков на поле. И, разумеется, при таком давлении футболисту важно хорошо выглядеть и чувствовать себя готовым к любым испытаниям. Уникальная высокотехнологичная продукция Gillette не знает себе равных в деле заботы о мужской коже и предлагает лучшее всем мужчинам – и звездам футбола, и их самым преданным фанатам.