Феминистская выставка под патронажем Dior

Парижский дом моды стал спонсором выставки об искусстве и феминизме, открывшейся в Италии.

В миланском FM Centre for Contemporary Art начала работу выставка The Unexpected Subject. 1978 Art and Feminism in Italy. Проект был реализован при поддержке Музея нового и современного искусства Тренто и Роверето, а также галереи Frittelli Arte Contemporanea. Спонсирует выставку парижский дом моды Dior.

Что касается экспозиции, то кураторы ставили перед собой цель проследить связь между визуальными искусствами и феминистским движением в 1978 году. Именно в этот год около 80 художниц впервые получили возможность продемонстрировать свои работы на Венецианской биеннале. Многие из этих произведений теперь представлены в миланской экспозиции. Посетить ее можно до 26 мая.