Фестиваль Big Resale Weekend приглашает освоить практики осознанного потребления

20 и 21 апреля в пространстве «Севкабель Порт» во второй раз пройдет фестиваль осознанного потребления Big Resale Weekend. Фестиваль задуман как проект, продвигающий идеи и практики ответственного потребления и заботы об окружающей среде через призму моды и искусства. Возможность освободить дом от ненужной одежды, купить дизайнерскую вещь по цене масс-маркета, познакомиться с единомышленниками, начать сортировать мусор — все это поднимает настроение, дает повод уважать себя и делает мир лучше.

Организаторы делают акцент на просветительской миссии фестиваля, создавая бесплатные лекции и воркшопы от ведущих культурологов, активистов, дизайнеров и аналитиков. В этот раз на Big Resale Weekend выступят не только местные спикеры, но эксперты из Европы. Креативный консультант из Берлина Ольга Антонова-Джонсон расскажет о том, как немецкая столица создает тренды осознанного образа жизни, эко-блогер Анастасия Приказчикова — об устойчивой моде в Финляндии, а дизайнер и преподаватель из Франции Натали Брун прочтет лекцию об этике потребления.

Уникальный маркет, где традиционно представлены лучшие комиссионные магазины, концептуальные секонд-хенды, молодые марки и независимые продавцы, станет еще ярче и разнообразнее. В этот раз ожидается больше участников из Москвы и регионов, а выбор будет богаче: здесь можно будет найти не только красивый винтаж и вещи известных марок, но одежду и аксессуары из переработанных материалов, эко-косметику, антикварные предметы для дома и многое другое.

По словам автора проекта Андрея Федотовского, Big Resale Weekend создает образ нового горожанина, который готов нести ответственность за свои действия, осознавать себя частью страны и мира, где забота об окружающей среде и разумный подход к потреблению — норма и обязанность каждого. Гости фестивали изучат и научатся применять принципы устойчивой моды, вторичного использования и минимизации отходов.

Первый Big Resale Weekend прошел на территории «Севкабель Порт» в октябре 2018 года и собрал более 10 тысяч посетителей.

Программа фестиваля

Ядро программы фестиваля — лекторий. Спикеры — эко-блогеры и активисты, запускающие программы по сбору и переработке отходов, дизайнеры, работающие с переработанными материалами, историки моды и культурологи, бизнесмены, развивающие социально значимые инициативы. Организаторы осознают важность просветительской задачи фестиваля, поэтому вход на все события лектория бесплатный.

Второй блок программы фестиваля — маркет, собирающий более 100 винтажных и комиссионных магазинов города. Здесь горожан научат одеваться красиво и оригинально, нанося минимальный вред окружающей среде и собственному бюджету.

Участие художников и музыкантов превращают фестиваль в настоящий праздник, а фудкорт со здоровой едой и тренировки от лучших спортивных клубов дадут гостям возможность почувствовать себя сильными и уверенными, способными решать глобальные задачи через маленькие шаги.

Наконец, важная часть Big Resale Weekend — благотворительность: фестиваль сотрудничает с сетью благотворительных магазинов «Спасибо» и благотворительной инициативой Play and Help. Play and Help — проект, созданный семьями известных футболистов ФК «Зенит» при поддержке неравнодушных спортсменов и деятелей культуры и спорта Санкт-Петербурга и России. Основатели и главные идеологи инициативы Play and Help — супруги футболистов ФК «Зенит» Екатерина Смольникова и Виктория Шатова.

BIG RESALE WEEKEND организован при участии Ассоциации комиссионных магазинов, а также комиссионного бутика Komilfo.

Программа фестиваля, регистрация на лекции, информация для участников — на сайте BRW

Адрес проведения фестиваля: «Севкабель Порт», Кожевенная линия, 40Д, Санкт-Петербург.

Дата и время проведения: 20-21 апреля, с 10 до 22.00.

C радостью отвечу на ваши вопросы,

Оксана Мезенцева,

PR-менеджер фестиваля

oksa.mezenceva@yandex.ru

+7 911 163 80 91