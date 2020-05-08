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Артем Кузелев

Фестиваль Fashion Film Festival Milano пройдет в онлайн-формате

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  • 08 Мая 202015:57

Подать заявку на участие в отборе жюри фестиваля желающие могут до 25 июня 2020 года.

VII кинофестиваль Fashion Film Festival Milano, посвященный фильмам о моде, должен был пройти в Милане 6-8 ноября 2020 года. Пандемия коронавирусной инфекции внесла коррективы в планы организаторов, и фестиваль изменил формат. Показы Fashion Film Festival Milano все-таки пройдут в ранее утвержденные даты, однако в онлайн-формате. Увидеть фильмы о моде можно будет на официальной платформе, там же состоятся круглые столы с приглашенными экспертами, а также презентации проектов FFFMilanoForWomen и FFFMilanoForGreen.

 
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