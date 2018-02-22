Фестиваль фильмов о моде от Ника Найта

Знаменитый фотограф анонсировал собственный фестиваль фильмов о моде, который пройдет в Лондоне.

Ник Найт, известный фотограф и основатель студии Showstudio, рассказал о планах провести в Лондоне фестиваль фильмов о моде. Показы мероприятия намечены на ноябрь 2018 года, при этом продемонстрируют не только ленты мэтров и независимые картины. Каждый желающий может прислать заявку на официальный сайт фестиваля, а лучшие работы войдут в его программу. В данный момент Ник Найт занимается подбором экспертов для жюри.

О фестивале фотограф рассказал: «Я ищу звезд нового поколения среди режиссеров, аниматоров и 3D-художников – людей, которые не боятся высказываться от чистого сердца». Кроме фильмов, проект предложит гостям публичный лекторий и встречи дискуссионного клуба.