Фестиваль G8 пройдет на дизайн-заводе «Флакон»

Во второй половине августа в популярном пространстве Москвы состоится фестиваль креативных индустрий G8.

«Мода» – одна из самых интересных секций мероприятия – будет работать на фестивале 29 августа. Кураторами отделения стали члены команды, организующей форум новой модной индустрии Be In Open. В программе секции заявлены лекции спикеров, представляющих разные сферы индустрии: фотограф Евгений Шишкин, сооснователь сервиса подбора одежды Sizolution Станислав Подшивалов, дизайнер Светлана Сальникова, глава PR-агентства Louder Анастасия Грицкова, бренд-менеджер марок Etam и Undiz в России Екатерина Петухова.

Более подробную программу можно узнать на официальном сайте фестиваля. Там же можно приобрести билеты.