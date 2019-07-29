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Артем Кузелев

Фестиваль G8 пройдет на дизайн-заводе «Флакон»

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  • 29 Июля 201920:06

Во второй половине августа в популярном пространстве Москвы состоится фестиваль креативных индустрий G8.

«Мода» – одна из самых интересных секций мероприятия – будет работать на фестивале 29 августа. Кураторами отделения стали члены команды, организующей форум новой модной индустрии Be In Open. В программе секции заявлены лекции спикеров, представляющих разные сферы индустрии: фотограф Евгений Шишкин, сооснователь сервиса подбора одежды Sizolution Станислав Подшивалов, дизайнер Светлана Сальникова, глава PR-агентства Louder Анастасия Грицкова, бренд-менеджер марок Etam и Undiz в России Екатерина Петухова.

Более подробную программу можно узнать на официальном сайте фестиваля. Там же можно приобрести билеты.

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