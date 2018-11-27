Фестиваль и маркет The-Pled в Klukva Bar

Все гости смогут зарядиться волшебным новогодним настроением и получить полезные знания. Этот фестиваль и маркет для тех, кто хочет отлично провести время в приятной компании.⠀
Каждый участник встречи получит памятный подарок (для этого обязательно необходимо зарегистрироваться здесь: www.the-pled.ru/zima/)
Будет маркет.
Мы собрали очень уютные и стильные проекты, чтобы вы могли порадовать покупками себя и подготовить подарки для родных и близких.
Будет полезно.⠀
На встрече мы расскажем:
- как сервировать стол
- как создавать новогодние композиции
- как упаковывать подарки
- как приготовить новогодние десерты
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А ещё:
Узнаем, как подготовиться к 31 декабря заранее и освободить себя от всей грязной работы⠀
Узнаем про зимние тренды в одежде⠀
И ещё кое-какие новогодние хитрости
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Регистрация по ссылке www.the-pled.ru/zima/
2 декабря с 12:00 до 20:00 встречаемся в Klukva Bar по адресу: Страстной бульвар 7с3
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