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Фестиваль и маркет The-Pled в Klukva Bar

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  • 27 Ноября 201818:20

Все гости смогут зарядиться волшебным новогодним настроением и получить полезные знания. Этот фестиваль и маркет для тех, кто хочет отлично провести время в приятной компании.⠀

Каждый участник встречи получит памятный подарок (для этого обязательно необходимо зарегистрироваться здесь:  www.the-pled.ru/zima/)

Будет маркет.

Мы собрали очень уютные и стильные проекты, чтобы вы могли порадовать покупками себя и подготовить подарки для родных и близких.

Будет полезно.

На встрече мы расскажем:

- как сервировать стол

- как создавать новогодние композиции

- как упаковывать подарки

- как приготовить новогодние десерты

А ещё:

Узнаем, как подготовиться к 31 декабря заранее и освободить себя от всей грязной работы⠀

Узнаем про зимние тренды в одежде⠀

И ещё кое-какие новогодние хитрости

Регистрация по ссылке www.the-pled.ru/zima/

2 декабря с 12:00 до 20:00 встречаемся в  Klukva Bar по адресу: Страстной бульвар 7с3

 

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