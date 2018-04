Фестиваль короткометражек о моде на Be In Open 2018

С 1 по 9 июня в Москве в четвертый раз состоится форум Be In Open, в рамках которого пройдет и кинофестиваль.

Ранее форум Be In Open объявил начало конкурса короткометражных фильмов о моде BIOF 2018. Принять участие в конкурсе захотели более 120 режиссеров, фотографов, продюсеров и дизайнеров. Жюри отсмотрело работы конкурсантов и отобрало 15 финалистов, чьи работы и будут показаны на площадке форума с 1 по 3 июня. За два дня до завершения Be In Open 2018, 7 июня эксперты назовут имена победителей.