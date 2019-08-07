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Фестиваль креативных индустрий: all about fashiontech

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  • 07 Августа 201911:12
Сюжеты: Экзерсис

14-15 августа 2019 года на территории Технопарка Калибр состоится Фестиваль креативных индустрий: all about fashiontech.

Организатором мероприятия выступит технопарк Калибр совместно с Fashion Consulting Group, ПАО «Рослегпром» и Выставочной компанией «РЛП-Ярмарка».

Технопарк выступает одним из драйверов развития инновационной экономики города, на территории которого объединены стартапы, компании – производители и специалисты, занятые в секторе творческих индустрий.

Среди спикеров деловой программы 14 августа:

  • Анастасия Крылова, директор Ассоциации Специалистов Предметного дизайна, председатель Гильдии Производителей, поставщиков и специалистов индустрии дизайна Московской торгово-промышленной палаты
  • Андрей Дейнеко, Вице-Президент Национальной палаты моды
  • Артур Бояров советник генерального директора - директор по взаимодействию с органами власти и институтами развития ООО «БАСК»
  • Екатерина Адамович, CEO онлайн-шоу-рума E-CRA Fashion Consulting Group
  • Михаил Шпилькин, независимый эксперт по цифровой печати на текстиле, создатель сайта Shpilkin.ru, соучредитель журнала "Цифровой текстиль"
  • Елена Лялина, Генеральный директор Solstudio Industry
  • Максим Максимов, руководитель направления цифровой печати по текстилю Konica Minolta
  • Мария Круглова, зав. кафедрой «Художественный металл» МГХПА имени С.Г. Строганова
  • Наталья Чиненова, Со-руководитель магистерской программы "Менеджмент и маркетинг в индустрии моды" НИУ ВШЭ
  • Ольга Печёнкина, менеджер проекта Première Vision.

15 августа в рамках Фестиваля состоится публичный просмотр видеоклипов коллекций I-го Международный конкурса креативных индустрий «Экзерсис-2019».

Проект «Экзерсис» предлагает участникам поупражняться не только в моде, но и в моушен-дизайне, поскольку дизайнеру сегодня важно думать, наряду с развитием продукта, и над его продвижением.

В конкурсе «Экзерсис-2019» видеоклипы коллекций представят 22 дизайнера.

Официальными партнерами Фестиваля выступят компании МТПП, Российский союз производителей одежды, Konica Minolta, Sosltudio Textile Group, BASK, Première Vision и др.

Мероприятия Фестиваля пройдут в конференц-зале Технопарка «Калибр» по адресу: ул. Годовикова, д.9, стр.4.

Ссылка для регистрации на мероприятия Фестиваля: https://tekhnopark-kalibr.timepad.ru/event/1018525/

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