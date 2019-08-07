14-15 августа 2019 года на территории Технопарка Калибр состоится Фестиваль креативных индустрий: all about fashiontech.

Организатором мероприятия выступит технопарк Калибр совместно с Fashion Consulting Group, ПАО «Рослегпром» и Выставочной компанией «РЛП-Ярмарка».

Технопарк выступает одним из драйверов развития инновационной экономики города, на территории которого объединены стартапы, компании – производители и специалисты, занятые в секторе творческих индустрий.

Среди спикеров деловой программы 14 августа:

Анастасия Крылова, директор Ассоциации Специалистов Предметного дизайна, председатель Гильдии Производителей, поставщиков и специалистов индустрии дизайна Московской торгово-промышленной палаты

Андрей Дейнеко, Вице-Президент Национальной палаты моды

Артур Бояров советник генерального директора - директор по взаимодействию с органами власти и институтами развития ООО «БАСК»

Екатерина Адамович, CEO онлайн-шоу-рума E-CRA Fashion Consulting Group

Михаил Шпилькин, независимый эксперт по цифровой печати на текстиле, создатель сайта Shpilkin.ru, соучредитель журнала "Цифровой текстиль"

Елена Лялина, Генеральный директор Solstudio Industry

Максим Максимов, руководитель направления цифровой печати по текстилю Konica Minolta

Мария Круглова, зав. кафедрой «Художественный металл» МГХПА имени С.Г. Строганова

Наталья Чиненова, Со-руководитель магистерской программы "Менеджмент и маркетинг в индустрии моды" НИУ ВШЭ

Ольга Печёнкина, менеджер проекта Première Vision.

15 августа в рамках Фестиваля состоится публичный просмотр видеоклипов коллекций I-го Международный конкурса креативных индустрий «Экзерсис-2019».

Проект «Экзерсис» предлагает участникам поупражняться не только в моде, но и в моушен-дизайне, поскольку дизайнеру сегодня важно думать, наряду с развитием продукта, и над его продвижением.

В конкурсе «Экзерсис-2019» видеоклипы коллекций представят 22 дизайнера.

Официальными партнерами Фестиваля выступят компании МТПП, Российский союз производителей одежды, Konica Minolta, Sosltudio Textile Group, BASK, Première Vision и др.

Мероприятия Фестиваля пройдут в конференц-зале Технопарка «Калибр» по адресу: ул. Годовикова, д.9, стр.4.

Ссылка для регистрации на мероприятия Фестиваля: https://tekhnopark-kalibr.timepad.ru/event/1018525/