14-15 августа 2019 года на территории Технопарка Калибр состоится Фестиваль креативных индустрий: all about fashiontech.
Организатором мероприятия выступит технопарк Калибр совместно с Fashion Consulting Group, ПАО «Рослегпром» и Выставочной компанией «РЛП-Ярмарка».
Технопарк выступает одним из драйверов развития инновационной экономики города, на территории которого объединены стартапы, компании – производители и специалисты, занятые в секторе творческих индустрий.
Среди спикеров деловой программы 14 августа:
- Анастасия Крылова, директор Ассоциации Специалистов Предметного дизайна, председатель Гильдии Производителей, поставщиков и специалистов индустрии дизайна Московской торгово-промышленной палаты
- Андрей Дейнеко, Вице-Президент Национальной палаты моды
- Артур Бояров советник генерального директора - директор по взаимодействию с органами власти и институтами развития ООО «БАСК»
- Екатерина Адамович, CEO онлайн-шоу-рума E-CRA Fashion Consulting Group
- Михаил Шпилькин, независимый эксперт по цифровой печати на текстиле, создатель сайта Shpilkin.ru, соучредитель журнала "Цифровой текстиль"
- Елена Лялина, Генеральный директор Solstudio Industry
- Максим Максимов, руководитель направления цифровой печати по текстилю Konica Minolta
- Мария Круглова, зав. кафедрой «Художественный металл» МГХПА имени С.Г. Строганова
- Наталья Чиненова, Со-руководитель магистерской программы "Менеджмент и маркетинг в индустрии моды" НИУ ВШЭ
- Ольга Печёнкина, менеджер проекта Première Vision.
15 августа в рамках Фестиваля состоится публичный просмотр видеоклипов коллекций I-го Международный конкурса креативных индустрий «Экзерсис-2019».
Проект «Экзерсис» предлагает участникам поупражняться не только в моде, но и в моушен-дизайне, поскольку дизайнеру сегодня важно думать, наряду с развитием продукта, и над его продвижением.
В конкурсе «Экзерсис-2019» видеоклипы коллекций представят 22 дизайнера.
Официальными партнерами Фестиваля выступят компании МТПП, Российский союз производителей одежды, Konica Minolta, Sosltudio Textile Group, BASK, Première Vision и др.
Мероприятия Фестиваля пройдут в конференц-зале Технопарка «Калибр» по адресу: ул. Годовикова, д.9, стр.4.
Ссылка для регистрации на мероприятия Фестиваля: https://tekhnopark-kalibr.timepad.ru/event/1018525/
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