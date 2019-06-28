Фестиваль модной иллюстрации в Москве

С 26 по 29 сентября на Трехгорной мануфактуре пройдет фестиваль современной иллюстрации и искусства Artlife Fest.

Через три недели стартует онлайн-запись на фестиваль фэшн-иллюстрации Artlife Fest, который пройдет в конце сентября в Москве. Среди главных спикеров мероприятия иллюстраторы Блэр Брайтенштейн и Элен Баллок, которые успели посотрудничать с журналами Sunday Times Style, GQ, Harper's Bazaar, Vogue, Tatler, Glamour, Vanity Fair, а также домами Chanel и Prada. Кроме того, на фестивале будут представлены работы художников из 16 стран мира, а также реализуется образовательная программа. Записаться можно будет на официальном сайте события.