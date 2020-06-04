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Артем Кузелев

Фестиваль моды и фотографии в Йере перенесли на середину октября

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  • 04 Июня 202014:13

Из-за пандемии коронавируса ежегодный Фестиваль моды и фотографии состоится во французском Йере с 15 по 19 октября 2020 года.

Мероприятия 35-го сезона фестиваля пройдут на традиционной площадке Виллы Ноай. Председательствовать в жюри будут дизайнер Джонатан Андерсон, фотограф Паоло Роверси и дизайнер Юбер Баррер.

В составе судейской комиссии в категории «Мода» также заявлены модель Кайя Гербер, главный редактор Vogue Homme International Оливье Лаланн, директор парижского Музея декоративного искусства Оливье Габе, звукорежиссер модных показов Мишел Гобер, дизайнер Грейс Уэльс Боннер и победитель фестиваля прошлого года Кристоф Румпф. В числе десяти финалистов 2020 года, отобранных жюри, дизайнеры Ален Бубер, Ксавье Бризу, Эмма Брюсши, Марвен М’Тумо, Селин Чен, Андреа Гросси, Тимур Дедемустье, Том Ван Дер Борт, Максимилиан Риттлер и Катаржина Сиши.

 
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