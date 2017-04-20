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Артем Кузелев

Фестивальный стиль: Coachella 2017

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  • 20 Апреля 201711:33

Минувший уикенд ознаменовался открытием фестивального сезона и тремя днями одного из самых громких событий весны – Coachella 2017.

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  • Гости Coachella 2017

По традиции фестиваль Coachella собирает не только поклонников актуальной музыки, но и привлекает внимание множества звездных гостей. Здесь развлекаются актеры, музыканты, модели и другие знаменитости. О том, как одевались приехавшие на трехдневное мероприятие гости, можно узнать из многочисленных фоторепортажей. Однако главным трендом Coachella по-прежнему остается сексуальность, открытость и богемный шик с отсылками на первые опен-эйры 1960-1970-х годов.

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