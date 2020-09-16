Вход
ADV



Интересно
Александр Хилькевич (95)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Фестиваль «Российская студенческая весна» впервые представил направление «Мода»

  • 183
  • 0
  • 16 Сентября 202009:31
Сюжеты: Александр Хилькевич

Крупнейший фестиваль творческой молодежи «Российская студенческая весна» в этом году впервые учредил в своей конкурсной программе новое направление «Мода». Всего в трех номинациях направления было представлено более 20 коллекций из 17 регионов страны.

Как отметил известный фэшн-аналитик Александр Хилькевич, оценивавший работы участников, «в последние несколько лет по разного рода причинам наблюдаются большие проблемы в работе дизайнерских вузов и кафедр, а закрытие ряда конкурсов только усугубило эту ситуацию… Инициатива Российского Союза молодежи поддержать тему моды и творчество молодых дизайнеров – это грамотное дальновидное решение, которое поможет усилить позиции отечественного дизайна и даст возможность ярко заявить о себе новым именам».

По итогам конкурсных показов в числе лучших жюри отметило работы Анны Горковенко (Адыгея), Марии Агафоновой (Елец), Валерии Трифоновой (Омск), а гран-при присудили коллекции Евгении Елисеевой и Полины Шаповаловой (Пермский край).

 
Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2020
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru