Фестиваль «Российская студенческая весна» впервые представил направление «Мода»

Крупнейший фестиваль творческой молодежи «Российская студенческая весна» в этом году впервые учредил в своей конкурсной программе новое направление «Мода». Всего в трех номинациях направления было представлено более 20 коллекций из 17 регионов страны.

Как отметил известный фэшн-аналитик Александр Хилькевич, оценивавший работы участников, «в последние несколько лет по разного рода причинам наблюдаются большие проблемы в работе дизайнерских вузов и кафедр, а закрытие ряда конкурсов только усугубило эту ситуацию… Инициатива Российского Союза молодежи поддержать тему моды и творчество молодых дизайнеров – это грамотное дальновидное решение, которое поможет усилить позиции отечественного дизайна и даст возможность ярко заявить о себе новым именам».

По итогам конкурсных показов в числе лучших жюри отметило работы Анны Горковенко (Адыгея), Марии Агафоновой (Елец), Валерии Трифоновой (Омск), а гран-при присудили коллекции Евгении Елисеевой и Полины Шаповаловой (Пермский край).