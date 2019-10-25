ФЕСТИВАЛЬ RUNWAY 2019: БИЗНЕС, МОДА, КИБЕРСПОРТ

В минувшую субботу в Москве состоялся фестиваль RUNWAY 2019. Гости смогли увидеть презентацию новой коллекции модного бренда одежды NRK1987, окунуться в атмосферу киберспортивного турнира, а также послушать концерт группы Банд’Эрос.

Владислав Гречкин, организатор RUNWAY 2019, компания Cyber Legacy

«Runway мы проводим второй год подряд. В 2018 мы получили сертификат Книги Рекордов Гиннеса, как самое посещаемое фешн-шоу. На фестивале, в этом году, холдинг Freedom Group продемонстрировал новое направление - киберспорт, в лице компании Cyber Legacy, один из ключевых игроков в странах Азии, Европы и Северной Америки по организации киберспортивных мероприятий. Этот фестиваль показал востребованность киберспорта в России»,

Также в рамках фестиваля состоялась презентация онлайн-шутера «Калибр» от компании Wargaming. Гости получили уникальную возможность полностью окунуться в мир новой игры, которую пока только тестируют разработчики. Говоря об мероприятии в целом можно подчеркнуть успешную организацию форума, а также необычно подобранное наполнение пространства мероприятия. Гостей завораживали многие вещи от 4 метровых трансформеров, разгуливающих по залу, до киберспортивного сражения на центральной сцене, которое стало по душе даже старшему поколению, пришедшему на форум.