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Фестиваль узбекской кухни пройдет в гастромаркете Балчуг в эти выходные

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  • 21 Февраля 202009:57

22-23 февраля в гастромаркете Балчуг пройдут Дни узбекской культуры и гастрономии. Каждый желающий сможет попробовать традиционные блюда Узбекистана, принять участие в воркшопах от шеф-повара Габриэля Мирзакандова, заглянуть на красочную ярмарку, точь-в-точь как на улицах Самарканда.  

 

В этот день гостей ждет скидка в размере 20% на манты и лагман. 

Расписание 22 и 23 февраля:

17:00 Мастер-класс по приготовлению чайханского плова от шеф-повара Габриэля Мирзакандова. 

17:00 Аквагрим для детей

 
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