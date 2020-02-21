Фестиваль узбекской кухни пройдет в гастромаркете Балчуг в эти выходные

22-23 февраля в гастромаркете Балчуг пройдут Дни узбекской культуры и гастрономии. Каждый желающий сможет попробовать традиционные блюда Узбекистана, принять участие в воркшопах от шеф-повара Габриэля Мирзакандова, заглянуть на красочную ярмарку, точь-в-точь как на улицах Самарканда.

В этот день гостей ждет скидка в размере 20% на манты и лагман.

Расписание 22 и 23 февраля:

17:00 Мастер-класс по приготовлению чайханского плова от шеф-повара Габриэля Мирзакандова.

17:00 Аквагрим для детей