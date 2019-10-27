Фестиваль в Йере открыл прием заявок

Организаторы Le Festival International de Mode et de Photographie de Hyeres приглашают к участию молодых творцов.

На сайте Фестиваля моды и фотографии в Йере открылся прием заявок на участие от молодых дарования. Подать заявку можно до 25 ноября с учетом того, что до 30 ноября будут предоставлены все конкурсные работы. После того как все заявки будут собраны, в декабре жюри проведет проведет первый отбор в самом Йере, а 20 января определит десятку финалистов в Париже.Весной мероприятие пройдет уже в 35 раз и продлится с 23 по 27 апреля.