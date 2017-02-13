Февральские праздники: подарки для любимых

Февраль – один из самых насыщенных месяцев в году. Это месяц, когда просыпается максимум продуктивности, возникают новые идеи и всё внутри поёт в ожидании весны. А еще февраль – это сразу несколько приятных поводов для подарков.

Надёжный защитник, как и горячо влюблённый мужчина оценит твой подарок. А чтобы ты не испытывала муки выбора, мы подобрали топ-5 подарков в соответствии с разным бюджетом.

Оригинальные носки

Практичный подарок, который никогда не бывает лишним. Чтобы уж совсем не оказаться банальной особой, выбирай необычные модели. Например, бренд Sammy Icon предлагает носки и аксессуары для тех, кто воспринимает жизнь как настоящее приключение. Как говорит сам производитель, "Sammy Icon – современный ангел-хранитель для тех, кто действует. Маме бы он понравился".

Охладительный элемент для виски

Лёд тает и портит напиток – это всем известно. Однако напиток часто пьют именно охлаждённым. Эту дилемму решила компания Corkcicle, представив комплект из стакана и силиконовой вкладки Whiskey Wedge. Стакан превращается в маленький ледник, позволяя напитку в меру охладиться не испортить вкус от тающего льда.

Модные кроссовки

Культовые кроссовки Nike Air Max в новом исполнении – сочетание инноваций стиля и спорта. Такой подарок придётся по душе и спортсменам, и любителям комфорта, и просто стильным мужчинам.

Эффектные наручные часы

Edifice Casio предлагает аж две модели для любимого мужчины.

Новый хронограф Scuderia Toro Rosso EFR-554TR отличается броским динамичным дизайном в стилистике Toro Rosso. Эта лимитированная серия нравится представителям сильного пола, особенно поклонникам Формулы 1, своей яркостью, инновационностью и технологичностью.

“Умный” хронограф EDIFICE CASIO EQB-600D со встроенным вторым циферблатом в виде земного шара порадует заядлых путешественников или собирающихся стать таковыми.

Кстати, оригинально отделанный крупный корпус украсит как мужское, так и женское запястье - очень романтично.

Браслет для крепкого сна

Человек, у которого есть все, наверняка нуждается в хорошем сне.

Sleep Bracelet от Philip Stein делает отдых более качественным, взаимодействуя с частотами организма, что помогает восстановиться в течение ночи, сбросив оковы усталости.