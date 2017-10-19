Фиби Фило покидает дом Celine?

Слухи о том, что парижский дом в скором времени расстанется с креативным директором, снова стали актуальными.

Информация о том, что Фиби Фило покидает дом моды Celine, появилась еще около полугода назад, однако она никак не подтверждалась ни маркой, ни дизайнером. На этот раз тему вновь подняло авторитетное издание Business of Fashion, ссылающееся на собственные источники. По слухам, дизайнер возглавляющая парижский дом моды с 2008 года, давно думает о том, чтобы оставить пост и заняться собственными проектами.

Вопрос о расставании марки с креативным директором должен решиться до конца года, и в данный момент холдинг LVMH, которому принадлежит Celine, ищет замену Фило. Среди основных кандидатур на место приемника называются имена Наташи Кагалж, Майкла Райдера и Иларии Икарди. Однако официального подтверждения все еще нет.