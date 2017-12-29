Фиби Фило уходит из Celine, но не в Burberry

Несколько дней назад группа LVMH официально подтвердила о расставании с Фиби Фило в качестве креативного директора Celine.

Слухи, которые в последние месяцы сопровождали имя дизайнера и парижского дома мода, наконец получили официальное подтверждение. Представители холдинга LVMH заявили, что компания расстается с Фиби Фило: «Фиби покинет пост креативного директора Celine в январе 2018 года». Однако никаких подробностей о завершении сотрудничества и дальнейших планах не последовало. Также не названо имя дизайнера, который сменит Фило в Celine, – пока что коллекциями дома будет заниматься дизайн-студия.

Слухи, которые возникали ранее, о том, что дизайнер возглавит британский дом Burberry, были опровергнуты. Издание WWD сообщило, что Фило не собирается занимать должность креативного директора ни в каком другом бренде и хочет сделать перерыв.