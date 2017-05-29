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Хайди Клум (Heidi Klum) (46)
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Артем Кузелев

Фигура Хайди Клум появилась в Музее мадам Тюссо

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  • 29 Мая 201710:24
Сюжеты: Хайди Клум (Heidi Klum)

Всемирно известный Музей восковых фигур отметил заслуги супермодели новой восковой статуей.

На днях в берлинском филиале Музея мадам Тюссо была представлена фигура Хайди Клум. На презентации статуи из воска присутствовала и сама 43-летняя супермодель. Новый экспонат расположен рядом с манекенами таких знаменитостей, как Джастин Бибер и Тейлор Свифт. К слову, восемь лет назад музей уже презентовал восковую версию Хайди, однако новый вариант более близок оригиналу.

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