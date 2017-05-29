Фигура Хайди Клум появилась в Музее мадам Тюссо

Всемирно известный Музей восковых фигур отметил заслуги супермодели новой восковой статуей.

На днях в берлинском филиале Музея мадам Тюссо была представлена фигура Хайди Клум. На презентации статуи из воска присутствовала и сама 43-летняя супермодель. Новый экспонат расположен рядом с манекенами таких знаменитостей, как Джастин Бибер и Тейлор Свифт. К слову, восемь лет назад музей уже презентовал восковую версию Хайди, однако новый вариант более близок оригиналу.