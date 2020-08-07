Фильм «Доктор Лиза»—в основном конкурсе «Кинотавра-2020»

Фильм «Доктор Лиза», производства «Киностудии КИТ» (входит в ГПМ КИТ в составе холдинга «Газпром-медиа»), вошел в основной конкурс российского кинофестиваля «Кинотавр», который в тридцать первый раз пройдет традиционно в Сочи. В этом году - с 11 по 18 сентября, по сообщению пресс-службы кинофестиваля.

Фильм, снятый режиссером Оксаной Карас («Хороший мальчик»), рассказывает об одном дне из жизни Елизаветы Петровны Глинки. История начинается с праздничного события: Елизавета и её муж Глеб готовятся отметить 30-ю годовщину их свадьбы. На домашний ужин приглашены близкие друзья, приезжают сыновья. Конечно, Лиза освободила этот день, чтобы провести его с семьёй. По плану у неё только одно дело — заехать на Павелецкий вокзал, ведь там сегодня Фонд доктора Лизы «Справедливая помощь» принимает пациентов. И эта поездка оказывается полна неожиданностей…

Фильм основан на дневниках Доктора Лизы и воспоминаниях её семьи и друзей.

Лиза Глинка – это человек с безразмерной душой и стальным характером. Её труд был обращён к той части населения, которую общество старается не замечать. Однажды в интервью она сказала, что все хотят помогать детям, но почему-то никто не хочет помогать взрослым. А ведь помогать взрослым так же важно, особенно тем, у кого не осталось практически ни единого шанса. Об этой незаметной, но бесконечно важной работе, делах, устремленных в сердца людей, которым предельно нужна помощь – об этом фильм «Доктор Лиза».

Рафаел Минасбекян, генеральный директор Группы Компаний ГПМ КИТ, генеральный продюсер фильма:

«Сегодня как никогда важна тема сострадания, поддержки и квалифицированной медицинской помощи. Фильм «Доктор Лиза», для меня, - манифест милосердия, поэтому он особенно актуален сейчас.

Мир стремительно меняется и от этого возрастает необходимость иметь четкую морально-этическую систему координат, некую константу, которая станет опорой в этой стихии и позволит нам сохранить себя. Об этом наш фильм и я надеюсь, что его оценит зритель».

Александр Бондарев, продюсер картины:

«Мы очень рады и благодарны за возможность представить впервые наш фильм именно на «Кинотавре». Отдельная благодарность организаторам кинофестиваля за принятое ими непростое решение не переносить и не отменять в этом году «Кинотавр», ведь это большое индустриальное событие, которое дает самое точное представление о тенденциях в отечественном кино».

Оксана Карас, режиссер:

«Это счастье, что «Кинотавр» все-таки состоится в этом году. В условиях, когда основные мировые фестивали отменяются или уже отменились из-за пандемии, значимость проведения главного киносмотра не в онлайн-формате, а вживую - увеличивается в разы. Мне кажется, мы все очень соскучились по большим кино-праздникам, все хотим увидеться, обняться, наговориться друг с другом, посмотреть новые картины, показать свои.

Наш фильм «Доктор Лиза» будет открывать программу. Зимний театр - идеальная площадка для премьеры».

31-й Открытый российский кинофестиваль «Кинотавр» начнется 11 сентября 2020 года. В основную конкурсную программу, включая фильм «Доктор Лиза», вошли 13 картин. Председателем жюри полнометражных фильмов в этом году стал неоднократный победитель «Кинотавра» − режиссер Борис Хлебников. В состав жюри основного конкурса вошли: актер Владимир Вдовиченков, актриса Оксана Фандера, режиссер и сценарист Нигина Сайфуллаева, продюсер Екатерина Филиппова, журналист Дарья Златопольская и оператор Федор Лясс.

В широкий прокат фильм «Доктор Лиза» выйдет осенью 2020 года.

Прокат картины будет осуществлять дистрибьютор «Белые ночи»

Жанр: художественный полнометражный фильм

Производство: «Киностудия КИТ» и «Продюсерский центр IVAN» в партнерстве с телеканалом НТВ при участии Take Shot и при поддержке Министерства культуры РФ

Дистрибьютор: «Белые Ночи»

Генеральные продюсеры: Рафаел Минасбекян, Джаник Файзиев, Александр Бондарев, Тимур Вайнштейн

Сопродюсеры: Равиль Савихов, Вадим Островский

Продюсеры: Мария Ионова, Алексей Ахмедов, Ирина Борисова

Режиссер: Оксана Карас

Сценаристы: Алексей Илюшкин, Наталья Кудряшова, Алена Санько, Оксана Карас

Оператор-постановщик: Сергей Мачильский

Художник-постановщик: Павел Пархоменко

В ролях: Чулпан Хаматова, Андрей Бурковский, Константин Хабенский, Анджей Хыра, Евгений Писарев, Алексей Агранович, Тимофей Трибунцев, Елена Коренева, Юлия Ауг, Татьяна Догилева, Алексей Вертков, Сергей Сосновский, Филипп Авдеев, Мария Крылова, Дарья Жовнер, Павел Табаков, Сергей Бондарчук и другие.