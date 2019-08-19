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Артем Кузелев

Фильм о Питере Линдберге покажут в Москве

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  • 19 Августа 201910:31
Сюжеты: Peter Lindbergh (Питер Линдберг)

С 9 по 15 сентября в столице пройдут кинопоказы фестиваля The Art Newspaper Russia.

Этой осенью газета The Art Newspaper Russia в третий раз проведет фестиваль фильмов об искусстве. Серия кинопоказов TANR Film Festival пройдет с 9 по 15 сентября в Музее современного искусства «Гараж», Государственной Третьяковской галерее, Центре документального кино, Мультимедиа Арт Музее и кинотеатре «Пионер».

В программе фестиваля документальный фильм о фотографе Питере Линдберге «Питер Линдберг. Женские истории», а также ленты о художниках Шоне Скалли, Паоле Регу и Христо. Более подробную программу показов и встреч с критиками и режиссерами можно уточнить на официальном сайте фестиваля.

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