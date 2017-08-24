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Артем Кузелев

Фильм об Андре Леоне Телли выйдет уже в сентябре

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  • 24 Августа 201712:29

В следующем месяце состоится премьера документального фильма, посвященного знаменитому редактору и стилисту.

В сентябре на Международном кинофестивале в Торонто состоится премьера документального фильма о жизни и работе Андре Леона Телли. Картина The Gospel According to Andre даст полное представление о деятельности знаменитого редактора американского Vogue и позволит узнать некоторые тайны редакции. На большом экране зрители также увидят интервью Валентино Гаравани, Маноло Бланика, Марка Джейкобса, Тома Форда и Анны Винтур. Кроме того, в съемках использованы многочисленные архивные материалы и любительские съемки. 

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