Фильм об Андре Леоне Телли выйдет уже в сентябре

В следующем месяце состоится премьера документального фильма, посвященного знаменитому редактору и стилисту.

В сентябре на Международном кинофестивале в Торонто состоится премьера документального фильма о жизни и работе Андре Леона Телли. Картина The Gospel According to Andre даст полное представление о деятельности знаменитого редактора американского Vogue и позволит узнать некоторые тайны редакции. На большом экране зрители также увидят интервью Валентино Гаравани, Маноло Бланика, Марка Джейкобса, Тома Форда и Анны Винтур. Кроме того, в съемках использованы многочисленные архивные материалы и любительские съемки.