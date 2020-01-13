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Артем Кузелев

Фильм об Оливье Рустене номинирован на премию «Сезар»

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  • 13 Января 202011:31
Сюжеты: Balmain

Документальный фильм о креативном директоре Balmain «Чудо-мальчик» стал претендентом на престижный киноприз сразу в четырех номинациях.

Картина Аниссы Боннефонт «Чудо-мальчик», посвященная Оливье Рустену, стала номинантом национальной кинопремии Франции «Сезар». Фильм будет претендовать на приз в категориях «Лучший фильм», «Лучший документальный фильм», «Лучший оригинальный сценарий» и «Лучшая музыка к фильму». В своем Instagram-аккаунте сам Рустен написал: «Я не могу поверить в то, что «Чудо-мальчик» претендует победу в этих четырех категориях. Я не знаю, как выразить свои эмоции по поводу невероятной возможности, которую вы даете этой истории, истории моей жизни. Мы начали это приключение с Аниссой, не зная, куда мы идем. Я смеялся, плакал, кричал... сомневался... Моя самая большая гордость – видеть, что идея этого фильма универсальна и близка не только мне. Это история жизни, в которой многие узнали себя»

Церемония вручения кинопремии «Сезар» состоится в парижском зале Плейель 21 февраля 2020 года.

 

 

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