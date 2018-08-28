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Артем Кузелев

Фильм «Секс, мода, диско» покажут в Москве

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  • 28 Августа 201814:14

Премьера документальной картины о фэшн-иллюстраторе Антонио Лопесе состоится 2 сентября в кинотеатре «Пионер».

В российском прокате появится документальный фильм «Секс, мода, диско». Премьеру картины организуют кинотеатр «Пионер» и московский ЦУМ в рамках программы «Пионеры моды». Лента рассказывает о знаменитом фэшн-иллюстраторе 1970-х годов Антонио Лопесе, который жил и работал между Нью-Йорком и Парижем, сотрудничая с таким гигантами, как Vogue, Harper’s Bazaar, Elle, Interview и The New York Times. В фильме можно будет многих знаменитостей мира моды от Карла Лагерфельда и Ива Сен-Лорана до Грейс Коддингтон и Билла Каннингема.

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