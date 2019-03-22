Фильм-скандал о Сен-Лоране покажут на Beat Film Festival

Московский кинофестиваль представит российскому зрителю картину, запрещенную Пьером Берже.

Десятый сезон фестиваля документального кино Beat Film Festival пройдет в Москве с 30 мая по 9 июня. На этот раз в программе впервые заявлена секция гала-премьер, в рамках которой состоятся сразу семь российских премьер. Среди фаворитов отделения картина об Иве Сен-Лоране Celebration и лента Studio 54, посвященная легендарному нью-йоркскому клубу. Также в программе фильм «Рамс» о немецком дизайнере Дитере Рамсе, «Фри-соло» и музыкальные документалки об Эди Ширане «Сонграйтер» и Пи Джей Харви A Dog Called Money.