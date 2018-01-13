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Артем Кузелев

Фильмы о моде покажут в MoMA

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  • 13 Января 201811:46

Нью-Йоркский музей современного искусства анонсировал новый проект, в рамках которого будет показывать документальные фильмы о моде.

Нью-Йоркский музей MoMA начинает серию показов фильмов о моде. Проект приурочен к старту выставки Items: Is Fashion Modern?. В экспозиции представлено 111 предметов одежды, которые так или иначе повлияли на современную моду и внешний вид человека. Показы будут проходить ежедневно в течение недели до 18 января и представят как классические картины, например, Making fashion 1938 года, так и современные фильмы, такие как «Сентябрьский номер» или «Реальная цена моды». 

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