Филипп Фортунато перешел из Givenchy в Richemont

Бывший главный исполнительный директор парижского дома возглавит отдел моды люксового холдинга.

Филипп Фортунато перешел в люксовый конгломерат Richemont, где будет руководить отделами моды и аксессуаров. Под началом Фортунато окажутся такие марки, принадлежащие Richemont, как Chloe, Dunhill, Maison Alaïa и новый бренд Альбера Эльбаза AZ Fashion. Кроме того, топ-менеджер станет членом исполнительного комитета Richemont. Ранее Фортунато сотрудничал с Givenchy, Louis Vuitton, Fendi и Christian Dior.