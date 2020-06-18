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Артем Кузелев

Филипп Фортунато перешел из Givenchy в Richemont

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  • 18 Июня 202012:23
Сюжеты: Givenchy

Бывший главный исполнительный директор парижского дома возглавит отдел моды люксового холдинга.

Филипп Фортунато перешел в люксовый конгломерат Richemont, где будет руководить отделами моды и аксессуаров. Под началом Фортунато окажутся такие марки, принадлежащие Richemont, как Chloe, Dunhill, Maison Alaïa и новый бренд Альбера Эльбаза AZ Fashion. Кроме того, топ-менеджер станет членом исполнительного комитета Richemont. Ранее Фортунато сотрудничал с Givenchy, Louis Vuitton, Fendi и Christian Dior.

 
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