Филипп Киркоров и Алиса Лобанова исполнили мечту студентки Российской Академии Музыки имени Гнесиных

В декабре на концерте Филиппа Киркорова в Саратове произошло необычное событие. Филипп пригласил на сцену и спел дуэтом с девушкой из зрительного зала. Свою роль в этом сыграла Алиса Лобанова - искусствовед, благотворитель, учредитель федеральной сети магазинов детских игрушек TOY.RU.

Лилиана полюбила творчество Филиппа Киркорова еще в детстве и каждый Новый год загадывала одно желание - спеть с Филиппом Бедросовичем. Упорная и целеустремленная девушка шла к своей мечте. Закончила музыкальную школу по классу фортепиано с красным дипломом, поступила в Российскую Академию Музыки имени Гнесиных, следила за творчеством кумира, занималась вокалом и верила, что мечта станет реальностью.

Узнав, что Филипп Киркоров дает концерт в ее родном Саратове, Лилиана почувствовала, что нужно действовать. Что мечта, к которой она шла долгие 10 лет может сбыться. День концерта приближался. И тогда Лилиана написала Алисе Лобановой о своей мечте и попросила помощи.

«Одна прекрасная и очень талантливая девушка обратилась ко мне с просьбой помочь ей и передать ее личное сообщение Филиппу Киркорову. А мечтала она спеть вместе с ним на одной сцене,» - написала Алиса Лобанова в своем инстаграм @alisabartova_lobanova.

«Об Алисе я узнала из клипа «Стеснение пропало», - рассказала Лилиана. - Прочитав биографию Алисы, я была приятно удивлена, что она основательница бренда TOY.RU, так как много моих знакомых заказывают игрушки в этом магазине. У Алисы очень интересная и вдохновляющая история жизни. Я почувствовала, что Алиса тот человек, который обязательно поддержит. И она ответила сразу же, как я написала. Алиса поверила в меня, и я очень благодарна ей за это!" - поделилась Лилиана и поблагодарила в своем инстаграм всех, кто помог ее мечте сбыться: https://www.instagram.com/tv/B5yGbtaoDo4/

Искренняя трогательная просьба девушки, делающей все возможное для того, чтобы ее мечта исполнилась, не могла остаться незамеченной. Помощь пришла вовремя.

«Когда за 10 минут до концерта мне сообщили, что я буду петь с Филиппом Бедросовичем, я не смогла сдержать слез. Но выйдя на сцену и увидев большие и такие добрые глаза Филиппа, я сразу успокоилась. Пела не я, пела моя душа, голос отражал то, что происходило у меня внутри. Эти минуты на сцене стали для меня настоящим волшебством. Сбылась моя самая заветная мечта! Это действительно новогоднее чудо. Филипп настоящий волшебник!» – рассказала Лилиана.

Для Филиппа Киркорова эта история стала запоминающейся настолько, что он поделился впечатлениями о ней в своем инстаграм @fkirkorov: «В Саратове было очень горячо, но особенно запомнился экспромт с юной артисткой из зала @sovushka_muz, которая так трогательно и с душой исполнила со мной песню «Снег». Мечты сбываются, если в них очень верить!»

Пруфы в Инстаграм

Алиса Лобанова: https://www.instagram.com/p/B6KVI7AHPhP/

Филипп Киркоров: https://www.instagram.com/p/B5r36y8qiHe/

Лилиана: https://www.instagram.com/p/B5yGbtaoDo4/