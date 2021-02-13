Филипп Пляйн ответит в суде по делу о дискриминации сотрудников

Немецкий дизайнер вновь предстанет перед судом. На этот раз Филиппа Пляйна обвиняют не в плагиате (этот суд он недавно проиграл), а в дискриминации ЛГБТК-сотрудников.

В суд обратился бывший региональный менеджер компании Philipp Plein Амро Алсолейби. В своем иске он утверждает, что на рабочем месте подвергся дискриминации со стороны Пляйна, а после жалобы на него был уволен. Амро Алсолейби сообщил, что неоднократно слышал от дизайнера гомофобные заявления, а также его слова о том, что продукция его марки адресована гетеросексуалам. Бывший сотрудник считает, что его уволили из-за сексуальной ориентации и ВИЧ-положительного статуса. При этом его трудовая деятельность увеличила годовой доход магазинов Philipp Plein в подведомственном регионе до 12 млн долларов.

Алсолейби также рассказал, что Пляйн «продвигал образ мачо и идею токсичной маскулинности в своей компании. Он четко дал понять, что это не только маркетинговая стратегия бренда, все менеджеры и сотрудники должны соответствовать определенному образу, чтобы работать на него».