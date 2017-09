Финал конкурса красоты Мисс Федерация 2017

23 сентября в самом сердце Москвы – ТГ «Модный Сезон» состоится финал международного конкурса красоты «Мисс Федерация», учрежденного PR-агентством Irbis Media Group. Это конкурс нового формата: каждая финалистка получает определенную номинацию и призы!

Мы можем отличаться друг от друга всем: цветом кожи, религией, взглядами на жизнь, но перед истинной красотой у каждого из нас замирает сердце. Критерии красоты при этом, у каждого – свои. По этой причине многим может показаться субъективным выбор жюри на каких-либо конкурсах красоты. Все лавры получает только одна девушка. Тогда генеральный директор агентства Иван Ирбис и решил организовать отличающийся от всех остальных конкурс красоты, который позволит всем финалисткам почувствовать себя королевами бала – «Мисс Федерация.



8 сентября на полуфинале в Royal Bar гости смогли познакомиться со счастливыми финалистками конкурса. В финал вошли: Анна Довгалюк (Санкт-Петербург), Ангелина Волкова (Ташкент), Наталья Розинова (Рига), Светлана Dance (г. Вязники), Алиса Котельникова (Москва), Юлия Садовская (Москва), Наталья Кешенкова (Ростов), София Соболева (Санкт-Петербург), Елена Абросимова (Минск), Елена Бурчак (г. Глинцы Брянской области), Александра Авраменко (г. Корсаков Сахалинской области), Ирина Сильченкова (Нижний Новгород).

Организаторы обещают – скучно не будет! Уже на полуфинале, где страсти разгорелись не на шутку и приз зрительских симпатий ведущие смогли определить только после третьего дефиле конкурсанток, стало ясно, что каждая девушка приложит все усилия, чтобы доказать, что именно она достойна звания «Мисс Федерация».



Триумфатором полуфинала стала петербурженка Анна Довгалюк, именно она завоевала сердца большинства зрителей. Но теперь все уступившие девушки готовятся еще усерднее к финалу, на котором попытаются взять реванш. Они покажут свои таланты и способности на деле: песни, стихи, кулинарные шедевры и hand-made поделки. По результату 4-х этапов конкурса: знакомство, дефиле, домашнего задания и эрудиции - почетное жюри выберет победительницу. "Мисс Федерация" станет первой значимой вершиной успеха в жизни финалисток, ведь все участницы получат по номинации и различные призы. В прошлом году состоялся триумфальный дебют проекта в пятизвездочном отеле Mammaison All Suites and Spa, и заветную корону и титул Мисс Федерация достался Наталии Горбачевой, а все девушки утопали в подарках. Среди призов: развороты в глянцевых журналах, luxury-фотосессия с «топовым» фотографом, контракт на PR, контракт с международным модельным агентством и другими мировыми брендами, и еще множество сюрпризов от партнеров конкурса. В этом году организаторы переместились в Four Seasons и лучшую торговую галерею по версии Megapolis Time – «Модный Сезон» и обещают еще больший размах.



В составе жюри, которое будет оценивать девушек: главные редакторы глянцевых журналов, деятели шоу- и медиа-бизнеса, титулованные участницы конкурсов красоты и генеральные спонсоры проекта. Как показал полуфинал, выбор будет сделать очень непросто. Желаем всем участницам успешного финала!



Официальные партнеры: мед-суфле Peroni, производитель бытовой техники Starwind, средства для обуви Hydrop, цветы в коробках Vengo Flowers, модный бренд Garage Nouveau, бренд оптики Остров Очков, ювелирный бренд Ivanovsky, кокосовое масло Naariyal, топ-стилист Ирина Райд, модельное агентство Anna Belis Model Management, глянцевый журнал Megapolis Time, глянцевый журнал Ballare.

Адрес: Охотный ряд, 2 «Модный Сезон»

Сбор гостей: 20:00