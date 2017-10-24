Финал Международного конкурса красоты «Мисс Офис»

1 декабря в Москве на сцене Московского Дворца Молодежи состоится финальное шоу 8-го международного сезона конкурса красоты среди офисных сотрудниц «Мисс Офис - 2017». Из 30-ти финалисток только одна получит главный приз – 1 000 000 рублей.

Международный конкурс красоты «Мисс Офис» - это ежегодный конкурс красоты среди офисных сотрудниц России и стран СНГ. Учрежден конкурс в 2010 году. За семь лет его существования было проведено 65 региональных и федеральных кастингов. В оргкомитет конкурса пришло более 80 000 заявок от участниц со всей России. И только 219 финалисток получили возможность побороться за главный приз конкурса – 1 000 000 рублей от компании «Комус» и непереходящую корону Jenavi.

Благодаря новому взгляду на традиционное понимание конкурса красоты, перед зрителями состоится не банальная борьба модельных качеств, а палитра деловых навыков, творческих достижений и профессиональных стремлений участниц.

«Наш конкурс, прежде всего для успешных и уверенных в себе девушек. Настоящая «Мисс Офис» никогда не останавливается на достигнутом, не боится попробовать что-то новое, готова меняться. Она умеет планировать своё время и способна без отрыва от своей основной работы заниматься благотворительностью, повышать свой культурный уровень, посещать репетиции и примерки, следить за фигурой и тенденциями моды и привлекать на свои странички в соц. сетях сотни подписчиков. Она красива, успешна и интересна людям», - Светлана Бобрикова, директор конкурса красоты.

Финальное шоу станет завершением 8-го сезона – соберутся представители крупнейших и авторитетных бизнес сообществ и звездные гости, чтобы насладится красочным состязанием среди самых обаятельных, талантливых и успешных девушек России и стран СНГ.

Темой финального шоу 2017 года будут - дизайн и мода. Именно через эти два понятия участницы и будут выражать себя и свое отношение к миру.

Ведущие вечера: Александр Рогов, стилист и ведущий программы «Успеть за 24 часа» на СТС, и Светлана Бобрикова, директор конкурса.

Оценить неповторимый стиль, красоту, грацию и интеллект конкурсанток оргкомитет пригласил компетентное в этой сфере жюри. Председателем, которого выступит дизайнер Игорь Чапурин, входящий в топ-10 российских дизайнеров и известный на мировом рынке.

Из 12 000 соискательниц только 30 финалисток России и СНГ будут бороться за роскошную корону Jenavi и главный приз конкурса – 1 000 000 рублей от компании «Комус». Всех финалисток ждут сказочные призы от партнеров конкурса: путешествия, гаджеты, косметические наборы, SPA-программы, фитнес-абонементы и многое другое.

В программе вечера:

Дефиле и творческие номера финалисток.

Выступление артистов и музыкантов.

Хедлайнером вечера станет российская музыкальная поп-группа MBAND.

Подробности на сайте.

Гостей вечеринки ожидает теплая предновогодняя атмосфера торжества, фуршет, шампанское, выступление cover-групп, множество подарков и сюрпризов. Не пропустите это событие!

Финальное шоу конкурса состоится в г. Москва, 1 декабря 2017 года, в МДМ.

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