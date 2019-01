Финал проекта FollowTheFabrika сезона 2018

20 декабря 2018 г. состоялся фееричный финал главного fashion-конкурса России FollowTheFabrika, завершивший собой второй сезон конкурса. Это яркое событие прошло в историческом особняке XIX века, памятнике архитектуры, построенном в 1891 году по индивидуальному проекту и являющимся бывшей городской усадьбой – GinzburgClub.Именно такое роскошное здание как нельзя кстати подошло для проведения состязания креативных, творческих и одаренных безупречным вкусом дизайнеров.

Уникальность мероприятия заключалась в его формате, представленном в виде квеста, в ходе которого гости мероприятия смогли окунуться в неповторимую стильную атмосферу начала двадцатого века. В каждой комнате гостей встречали участники проектаFollowTheFabrika со своими великолепными финальными коллекциями в формате живой картины. А неповторимую теплую атмосферу создавали художники, музыканты и артисты.

Дуэт декораторов Леонтьевой Светланы и Фрэнкель Елизаветы воссоздали дух того времени через антуражные декорации. Тематические картины российских художников и разнообразные инсталляции дополняли образ того времени в welcome-зоне.

Изюминкой вечера стала тематическая фото-зона, представленная популярным брендом головных уборов и аксессуаров «BeretkAh…!» дизайнера Татьяны Ашаковой, где каждый смог примерить разные аксессуары и принять участие в фотосессии от профессионального фотографа.

Лейтмотивом квеста стала известная кинокартина тридцатых годов «Бонни и Клайд», название которой и предлагалось угадать гостям по окончании вечера. Каждая из представленных коллекций дизайнеров участников была пропитана духом той эпохи. Стиль, утонченность и шарм-вот главные черты волшебного вечера.Окунуться в реалии прошлой эпохи, ощутить себя её частью помогли мини-представления, организованные артистами театра ИОНпри поддержке мужского премиум-ателье «Императорский портной».Специальным участником стал художник Александр Федоров, который в онлайн режиме создал картины по мотивам показов дизайнеров.

А улучшить настроение и расслабиться помог дуэт диджеевBlondzDJsи дегустация крепких алкогольных напитков и сигар в speakeasy-зоне дизайнера Кристины Адушкиной,но попробовать их можнобылотолько сказав специальный пароль, узнаваемый в процессе прохождения квеста.

Выбор финалиста производилсяэкспертами в мире моды и красоты, которые были в жюри финала: ЭльнаройДадашевой («Неделя моды в Москве», VicePresident), АленойКонновой (ведущим дизайнером компании «РусМода», направление «Terekhov GIRL»), СтепаномКазявиным (ведущим дизайнером мужской одежды бренда «ТВОЕ»), Мариной Юшваевой (основателем бренда «Sabellino» иFashion-клуба в Сколково), Ириной Каримовой (руководителем Интернет-портала FashionEducation.ru и Школы Fashion Журналистики), Дарьей Ядерной (преподавателем МГИМО и БВШД), Максимом Фомичевым (издателем глянцевого журнала «Leaders»),ДенизойГий (основательницей проекта Popdepôt. PR & sales showrooms, pop-up shops in Paris, Milan, London, New York, Moscow, Tbilisi etc), представителипартнерскихНедельмодизСНГ.

Официальным beauty-партнером стали мобильные эко-стилисты IrenPerSecond, команда которых превратила всех моделей и организаторов в богинь старого Голливуда.

Жюри отметило высокий уровень работ всех дизайнеров, но по итогам голосования жюри победуодержала дизайнер из КазахстанаБагдатАкылбекова в коллаборации с ДанойХуршудян (DIAMANTE88). Этот дуэт и получает грант на бесплатный показ в рамках «Неделя моды в Москве. Сделано в России» в 2019 году, а также попадает в модный дом «RussianFashionUnion». Второе место заняли дизайнеры Лейла и Фатима Оскановы из Ингушетии, которые получают в подарок look-bookот стилиста Ольги Ефимовой. А также дуэтам, занявшим первое и второе место, презентован специальный грант от Екатерины Пауковой на бесплатное размещение информации о брендах и коллекциях на он-лайн площадке Союза Русских Байеров на год. И третье место уходит московскому дизайнеру Кристине Адушкиной. Все финалисты получили обзор коллекций от Тамары Руцкой, главного редактора сетевого издания DESIGNERS FROM RUSSIA.

Вечер был незабываемым, и команда проекта уже готовит следующий, концептуально обновленный этап конкурса сезона 2019!

Мероприятие поддержали:дизайнер Ольга Стопычева, дизайнер TashaMartens (Китай), RED BULL, Королевская вода, премиальный фитнес клуб Milon и бренд сигар «Евгений Онегин», «IsraeliHairClinic».

Инфо-партнерами выступили: ANNARUSSKA Group, канал МИР, CelebrityTV, глянцыnStyle, BIG life, Академия красоты и порталы LOOK-BOOK.ru, Календарь Модных Событий.

https://thefabrika.media