Финал Всероссийского конкурса красоты «РОССИЙСКАЯ КРАСАВИЦА 2017»

24 апреля в столице в KORSTON CLUB HOTEL состоится финал конкурса «Российская красавица 2017».

«РОССИЙСКАЯ КРАСАВИЦА" - всероссийский конкурс красоты, объединяющий самых лучших и талантливых представительниц нашей страны. Проводится с 2012 года. «РОССИЙСКАЯ КРАСАВИЦА" - фееричное костюмированное шоу с участием артистов, танцоров, подготовка к которому идет не один месяц.

В финале примут участие победительницы региональных конкурсов от Владивостока до Калининграда в возрасте от 16-ти до 30-ти лет. 20 самых красивых девушек со всей страны будут бороться за корону, звание победительницы и ценные призы. Тройка лучших будет представлять Россию на международных конкурсах красоты, так как одна из задач «Российской красавицы» укрепление и развитие межрегиональных и международных связей в сфере красоты, творчества и таланта.

По доброй традиции участниц будет оценивать компетентное жюри:

Никас Сафронов (заслуженный художник РФ), Жанна Эппле (актриса), Ясаи Симикян (имиджмейкер, стилист), Виктория Пьер-Мари, Алена Орлова (ясновидящая), Александр Трещев (адвокат, «Федеральный судья»), Евгений Герасимов (актер театра и кино, кинорежиссёр, народный артист России), Михаил Богдасаров (актер театра и кино, кинорежиссёр), Франческо Чаоппи («Гуам»), Юлия Пятина (актриса, телеведущая), Сергей Писаренко (комедийный актёр, телеведущий), Евгений Никишин (актёр, теле и радиоведущий), Елена Старостина (актриса).

Победительница получит главную корону «Российская Красавица 2017».

Все участницы получат призы и подарки от организаторов и партнеров конкурса, контракты от рекламных и других компаний, ценные призы и туристические путевки, также путёвки на один из международных конкурсов красоты.

Ведущие События: Катя Гусева, Павел Дикан.

Партнеры События: Club hotel KORSTON, ресторан Московская Кухместерская, GUAM, G-DERM, DR.LAURA, SpetsForma, Спринт Авто, Coral Travel, МIRATO AZIA, SILKWAY, вода Байкал, Буржуа, ювелирный дом Анны Оганесян ,Т.О.Монолит, Ledidesign.tu, BRIT HAIR ROUP, клиника МЕЛАВЕЯ, МЕДЭСТЕТ, цветы КЛИВИЯ SHOP, дизайнеры Нина Торшина, Елена Ключевская, ювелирная компания , «ANNA».

Бьюти партнер: GREEM STYLE

Участниц и гостей События ожидают шикарные показы коллекций весна-лето 2017 от знаменитых дизайнеров STASIA&STASIA, Геннадий Горбачев, Алена Белкина.

Так же среди приглашенных медийных гостей: группа «На-На» и Бари Алибасов, Александр Носик, Рома Жуков, Авраам Руссо, Владислав Демин, Анастасия Волочкова, актер Геннадий Горбачёв, Стас Костюшкин, Анастасия Приказчикова, актриса Полина Борунова, актриса Алеса Качер, Лоя и многие другие.