Финалисты конкурса дизайнеров одежды PROfashion Masters

В финал вышли Людмила Горковенко из Москвы, предложившая модификацию классических тренчей, Екатерина Юрковец из Красноярска, разработавшая серию женственных пальто, вдохновлённых фильмом «Фантастические твари и где они обитают», а также еще одна москвичка – Ксения Савостьянова с коллекцией молодёжной верхней одежды, оформленной яркими графичными принтами. Эти участники заработали наиболее высокие баллы. Также в десятке победителей оказались Ольга Васс (Москва), Юлия Калинина (Москва), Джангирян Нарек (Ереван), Алексей Малинин (Иваново), Айя Киргизбаева (Алматы), Ксения Новикова (Иваново), Екатерина Слобозиян (Санкт-Петербург).

Приглашённое жюри конкурса состоит из тридцати профессионалов, работающих в разных областях индустрии моды – от производства до ритейла. Каждый из судей голосовал автономно, выставляя оценки, которые в дальнейшем суммировались, и выводился средний балл. Практически единодушно жюри отметило высокий уровень большинства присланных работ.

«Было очень интересно посмотреть и оценить труды молодых дизайнеров, – поделился впечатлениями дизайнер Сергей Ефремов. – Я увидел перспективные работы, по которым видно, как думает человек, как он относится к своему будущему потребителю».

«Я получила удовольствие от просмотра большого количества интересных эскизов, – добавила Елена Письменская, генеральный директор Kids Fashion Retail. – Кто-то вдохновлялся странами и их историей, кто-то художниками и их произведениями, а кто-то женщинами на наших улицах».

Кроме того, судьи конкурса заметили, что из года в год растёт техника исполнения эскизов, сделанных, в том числе, с использованием компьютерных программ. Благодаря этому становится всё проще составить впечатление о будущей коллекции.

«В этом году большое количество эскизов сделано с профессиональной компьютерной подачей, – сказала Галина Истомина, куратор дизайнерских программ выставки CPM - Collection Premiere Moscow. – Складывается впечатление, что студенты принимают участие в конкурсе целыми группами, причем под руководством преподавателя. На мой взгляд, это очень хорошо».

«В этом году мне понравились работы нескольких человек, которые показали вариативность своих моделей: их можно упростить до коммерческого уровня, а можно придать шик-блеск за счет декора и оригинальных деталей», – прокомментировала Светлана Костенко, главный редактор журнала «Ателье».

В этом году организаторы PROfashion Masters решили добавить к профессиональному голосованию приз зрительских симпатий. Одиннадцатый участник присоединится к десятке уже выбранных финалистов после «народного голосования» в социальных сетях.

Для изготовления конкурсной коллекции все финалисты бесплатно получают материалы от генерального партнёра проекта - международной компании «Ткани Престиж». Спонсор предоставляет конкурсантам ткани из своего каталога в соответствии с идеей разработанной коллекции и, кроме того, предлагает возможность печати оригинальных авторских принтов. Готовые коллекции финалистов будут показаны на подиуме крупнейшей деловой выставки моды CPM - Collection Premiere Moscow в феврале 2020 года.