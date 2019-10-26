Финалисты «Русского силуэта» на подиуме московской Недели моды

В этот вечер начинающие дизайнеры стали частью важного события российской моды: участие в показе – награда конкурса от Moscow Fashion Week.
Татьяна Михалкова, президент благотворительного фонда «Русский силуэт», представила публике шестерых молодых дизайнеров из России и Белоруссии. На московской Неделе моды они представили свое видение мира через одежду.
Анна Соколова представила коллекцию, в которой объединились комфор и эффектность.
Андрей Горячев показал экспериментальную коллекцию, вдохновленную 1980-ми.
У Любови Егоровой образы стали новым прочтением русского авангарда.
В основе коллекции творческой группы театра моды «Образ» оказались картины Фриды Кало.
Анастасия Типсина показала коллекцию, в которой доминирует красный цвет.
Алеся Кущенко воплотила в одежде идею единения человека и природы.
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