Вход
ADV



Интересно
FiNN FLARE (35)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Finn Flare и WWF России запустили совместный благотворительный проект

  • 134
  • 0
  • 14 Октября 202022:49
Сюжеты: FiNN FLARE

Коллаборация поможет бороться с последствиями экологической катастрофы на Камчатке.

Марка одежда Finn Flare и российское отделение Всемирного фонда дикой природы запустили совместный благотворительный проект. В рамках инициативы выпущены худи «Камчатка», 25% от продаж которых отправятся на сохранение экосистем полуострова. Модель стала частью капсулы «Возврат к истокам», посвященной таким природным достопримечательностям России, как Камчатка, Байкал и Эльбрус. По промокоду HELPKamchatka толстовки можно приобрести со скидкой 25%.

 
Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2020
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru