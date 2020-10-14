Finn Flare и WWF России запустили совместный благотворительный проект

Коллаборация поможет бороться с последствиями экологической катастрофы на Камчатке.

Марка одежда Finn Flare и российское отделение Всемирного фонда дикой природы запустили совместный благотворительный проект. В рамках инициативы выпущены худи «Камчатка», 25% от продаж которых отправятся на сохранение экосистем полуострова. Модель стала частью капсулы «Возврат к истокам», посвященной таким природным достопримечательностям России, как Камчатка, Байкал и Эльбрус. По промокоду HELPKamchatka толстовки можно приобрести со скидкой 25%.